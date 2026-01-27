101登頂掀模仿潮！游淑慧急喊別玩命 曝「1重傷數據」

美國徒手獨攀好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）周日以91分鐘完成登頂台北101，引發不少民眾熱血沸騰，但也出現「模仿效應」。國民黨台北市議員游淑慧26日指出，近日社群平台就有人貼出一名少年疑似試圖攀爬101、遭警衛制止的畫面，她嚴正呼籲「熱血之餘，請別拿生命開玩笑！台北101不是練習場」，強調未經專業訓練與合法程序的模仿行為，不僅違法，更是對生命極度不負責。

游淑慧26日在臉書上表示，霍諾德的成功背後，是長年累積的極致訓練與周密安全規畫；相較之下，盲目模仿只會把人送進急診室。她並提到過去曾接獲陳情案，提醒外界「真相：兩公尺的高度，就能毀掉健康」。她指出，許多人以為「不高、有軟墊」就沒事，但她向體育局調閱相關數據後發現，北市攀岩館在民國111至114年間已發生9件嚴重申訴案，其中8件為骨折，甚至包含相當嚴重的「脊椎壓迫性骨折」，而受傷族群多為「初次體驗者」，不少人僅從約2公尺（不到半層樓高）摔落就造成重傷。

游淑慧說，為了「補齊安全防護網」，她在接獲去年攀岩館摔落骨折陳情後深入調查，發現現行法規對攀岩場館安全管理與消費者保障仍有不少漏洞，因此正式提案制定北市專屬規範，要求體育局針對攀岩場館擬定更嚴格的安全管理標準，並落實教練比例與裝備檢查，確保初學者在各攀岩館都能獲得足夠指導與保護，同時強化消費者投保機制，讓意外發生時市民權益不被忽視。

此外，游淑慧也向想嘗試攀岩的民眾提出三點建議：第一，循序漸進，攀岩需要核心與肌力，缺乏運動習慣者應先打好體能基礎；第二，尋求專業，務必報名專業課程，學習正確「掉落（Falling）」技巧，重要性不亞於向上攀爬；第三，拒絕模仿，不要再嘗試攀爬101，把熱血留在專業場館，把安全留給自己與家人。

