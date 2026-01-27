101登頂親吻老婆閃瞎！霍諾德戀愛史揭秘 妻「倒追」靠一招收服

娛樂中心／林昀萱報導

當霍諾德回到地面時，與妻子桑妮真摯相擁，畫面令在場不少人為之動容。（圖／翻攝畫面）

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成挑戰後在塔頂和妻子桑妮（Sanni McCandless）相擁親吻，這一幕打動許多人，也讓人好奇兩人的戀愛史。據悉，兩人會在一起全靠桑妮主動出一招。

霍諾德開爬101前輕鬆和老婆聊天。（圖／翻攝自Netflix）

霍諾德徒手攀上台北101，完成備受矚目的極限挑戰，面對外界以「瘋子」、「腎上腺素成癮者」形容他，妻子桑妮寵溺表示，攀岩時的霍諾德像孩子般快樂，自己看了也非常感動。桑妮也分享，自己始終明白霍諾德的選擇，她的角色不是阻止冒險，而是陪在身邊解決問題、給予支持，並保持樂觀的心態，「我就是來幫忙的，支持他完成這件事。」

霍諾德和妻子在2015年相識，育有兩女。（圖／翻攝自IG＠alexhonnold）

隨著霍諾德挑戰受關注，兩人的愛情故事也再被翻出。綜合外媒報導，桑妮2015年任職於西雅圖一家科技新創公司時，參加了霍諾德的簽書會。原本對霍諾德一無所知的桑妮在聽完講座後，覺得他風趣又可愛，於是在請霍諾德簽書時塞了一張寫著自己電話的紙條，兩人也因此聯繫上，並在幾週後進行第一次約會。、

不過，霍諾德曾因和桑妮在一起後兩度在攀岩遭遇墜落意外，讓他動了分手的念頭。好在經過溝通與堅持，兩人一路相守至今並育有兩個可愛女兒。桑妮坦言，霍諾德就是個怪胎，但她深深受到吸引。

