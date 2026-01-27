101稱呼惹議 蔡正元爆昔阿扁改名內幕：綠在計較什麼

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分鐘，成功登頂508公尺塔尖，引發國際關注，但行政院長卓榮泰在臉書發文提到「台灣101」而引發爭議。對此，國民黨前立委蔡正元揭露，將「台北國際金融中心大樓」名稱改為「台北101大樓」的是前總統陳水扁，且陳當時不僅同意改名，還給予不少容積率獎勵，因此自己實在不明白，民進黨到底在計較什麼。

卓榮泰25日在臉書發文表示，為霍諾德徒手攀登、成功登上「台灣101」頂端喝彩，相信國人都全程屏息，一同見證力與美、勇敢與壯闊的結合。除了感謝所有促成這項壯舉的幕後人員，卓榮泰也強調，世界再次看見台灣、「世界＋台灣＝突破極限」，但此貼文引發大量網友反彈，有人更直言「直接叫民進黨101會不會快一點」、「去中化不夠，現在要去北化了是不是」、「原來台北101改名了」、「這個行政團隊，什麼都不會，搞對立最會」。

蔡正元今（27）日在政論節目《中天辣晚報》表示，台北101原名為「台北國際金融中心大樓」，當時要與「台北世界貿易中心大樓」相對應。他指出，地標、組織通常是以所在城市而非國家命名，以「世界貿易中心」為例，要是都以所在國，而非所在的城市命名，大家要怎麼分辨清楚？「沒有人這樣幹的」。

蔡正元透露，將「台北國際金融中心大樓」名稱改為「台北101大樓」的是陳水扁，提議者則是宏國集團某行銷經理，這個名稱既好記又好講，「名字坦白講取得不錯」。他並提到，當時陳水扁不僅同意改名，還給予不少容積率獎勵，因此自己實在不明白，民進黨到底在計較什麼。

