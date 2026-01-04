101蓋好前都怎麼跨年？網回顧「台灣跨年20年」變化 這些回憶全被點名

實習記者藍子瑄／台北報導

近日有網友在 PTT 板上提問，提到臺北101於2004年完工啟用，跨年煙火也從同一年開始施放，因而好奇詢問：「那在101出現之前，大家以前都是怎麼跨年的？」（圖／記者鄭孟晃攝影）

跨年夜少不了煙火與演唱會，但這樣的慶祝方式，其實並非一直以來都是如此。近日有網友在 PTT 板上發文提問，提到臺北101於2004年完工啟用，跨年煙火也從同一年開始施放，因而好奇詢問：「那在101出現之前，大家以前都是怎麼跨年的？」貼文曝光後，立刻掀起一波網友的回憶討論。

不少網友回想，早期跨年其實相當「樸實」，有人直言「以前根本沒在跨年的」，頂多是路邊放鞭炮、玩仙女棒，或和家人一起迎接新年；也有人笑說，那時候跨年夜「路上都沒什麼車」，氣氛和現在截然不同，「一堆人在路邊烤肉、放鞭炮，熱鬧得不得了」。

也有網友提到，早年雖然沒有101煙火，但其實仍有跨年活動，「以前市政府前就有辦跨年晚會」、「在總統府前跨過年，壓軸是張學友」、「以前還有五月天」、「印象1999跨年新竹場是蜆仔主持，很大咖」，不少人因此想起，過去曾在總統府前或各地迎接新年的熱鬧場景。

不少網友補充，早在101出現前，台北各地其實就已經有跨年活動，「以前在臺北市政府前就會辦演唱會一起倒數」、「2000年我就在市政府跨年，人潮一樣很多，完全不輸現在101」。也有人回憶，千禧年前後曾在中正紀念堂廣場迎接新年，或是在城市廣場聚集倒數。此外，還有網友提到過去的新光三越、美麗華一帶，也曾是跨年聚集熱點。

也有人指出，跨年文化真正開始盛行，大約是20多年前左右，「以前跨年沒那麼流行，是後來才開始瘋跨年」、「最早好像是阿扁在市政府前辦跨年晚會，才慢慢變成現在這樣」。還有網友笑說，那時候的跨年演唱會反而更豪華，「當紅藝人要坐高鐵趕好幾場，一晚跑透透」。

