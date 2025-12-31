101跨年煙火估吸20萬人潮 8醫護站不夠！北市出動4組機動救護 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台北101跨年煙火每年都吸引大量人潮湧入，今年更預估有20萬人次將聚集於市府周圍。台北市衛生局今（31）日強調，為了因應可能的緊急醫療任務，衛生局已整備8站醫護站醫療人力，9部救護車之後送就醫量能，並增加了4組「機動巡檢救護人力」，有救護人員隨身攜帶醫療衛材，於市府周圍場域來回徒步巡視，隨時提供服務。

「2026台北最high新年城跨年晚會」活動今日晚間7點將於市府前廣場登場，台北市政府預估周圍至少有20萬人潮聚集。

台北市衛生局表示，為了跨年活動的緊急醫療任務，衛生局已整備8站醫護站醫療人力，9部救護車之後送就醫量能，其中包括於市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區，能提供迅速及適切醫療服務。此外為因應重大突發事件或大量傷病患事件，衛生局已強化醫療整備，增派救護人力，增加醫療物資儲備，以及相關人員待命整備。

不只如此，台北市衛生局說，除了8站醫護站量能之外，今年還增加了4組「機動巡檢救護人力」，救護人員會隨身攜帶醫療衛材，於市府周圍場域來回徒步巡視，遇有救護需求者立即予以處置，必要時協助送往鄰近醫護站接續治療；且衛生局預先盤點及掌握救護車支援量能，能因應發生突發事件立即支援後送作業。

台北市衛生局表示，衛生局也盤點大量傷病患的集結處，及事先聯繫急救責任醫院相關人員待命準備，若有突發事件時能立即啟動大量傷病患應變機制，爭取搶救傷病患生命時間及增加存活機率。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

