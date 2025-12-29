101跨年煙火在哪看？專家揭當天風向、天氣 「5大最佳觀賞地點」曝光

生活中心／黃韻璇報導

本週三（31日）將迎來跨年，許多民眾都已經安排好跨年活動，其中最經典的必然是「101跨年煙火」，每年都吸引民眾卡位觀看，然而究竟該在哪看才不會被煙霧擋住，能看到乾淨的煙火？氣象專家林得恩就用天氣狀況分析，帶您看懂「沒下雨時」及「下雨時」的推薦觀賞地點，根據當天天氣狀況，初步判斷煙霧會往西南到偏西方向飄移，推薦101東側、南側的5大較佳觀賞地點。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中分享「101跨年煙火，觀賞必讀！」提到2026年觀賞101跨年煙火，可以分2種不同情境：

◆沒下雨時

林得恩指出，當沒下雨的時候，環境風場就變得非常關鍵，包含風向及風速。基本的口訣，站在「上風處」看煙火，畫面最乾淨；站在「下風處」，容易被煙霧蓋住。

林得恩透露，預判今（2025）年12月31日晚間至明（2026）年1月1日清晨，臺北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向應在東北風至偏東風之間，風速則在3至8m/s之間；初步判斷煙霧會往西南到偏西方向飄移。

因此林得恩指出，當天101煙火的最佳觀賞方位，以101的東側、南側最推薦；包含「國父紀念館南側草地」、「象山中低段平台」、「世貿三館外圍」及「吳興街」、「福德街」一帶高處都是較佳選擇。

氣象專家林得恩分享台北101跨年煙火最佳觀賞位置。（圖／資料照）

◆下雨時

林得恩表示，因雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層蓋住，嚴重影響視覺的能見度。這時，雨勢大小就比風向要來得更為重要，近距離觀賞勝過高視角遠處眺望佳。

最後林得恩指出，根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，今年跨年夜到明年元旦，臺北的天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在攝氏15至18度之間；所以，「建議觀賞101跨年煙火，可以選擇在101的東側、南側，備雨具、近距離觀賞最佳」。

