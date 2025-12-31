101跨年煙火攻略！氣象專家曝今年「最佳5觀賞地點」

【高沛生／綜合報導】跨年夜即將到來，台北101煙火仍是許多民眾倒數首選。氣象專家林得恩提醒，是否下雨、風向與風速，都是影響觀賞品質的關鍵因素。若掌握站位方向，即使天氣不完美，也有機會看到較乾淨的煙火畫面。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，101跨年煙火可分成「沒下雨」與「下雨」兩種情境來看。若跨年夜未下雨，環境風場就相當重要，原則是站在「上風處」觀賞，畫面最清楚，反之站在下風處，容易被煙霧遮蔽。

林得恩分析，依目前預估，跨年夜至元旦清晨台北地區受東北季風影響，地面至約1500公尺的中低層風向，將落在東北風至偏東風之間，風速約3至8m/s，煙霧可能往西南至偏西方向飄移。因此，101大樓的東側、南側為較佳觀賞方位，包含國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍，以及吳興街、福德街一帶高處，都是相對推薦的位置。

若跨年夜出現降雨，林得恩則提醒，雨勢與低雲對視線影響，會比風向更為關鍵。尤其高空煙火容易被雲層遮住，視覺效果大打折扣，此時建議改以「近距離觀賞」為主，不必一味追求高點遠望。

依歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果，跨年夜至元旦期間，台北天氣以多雲、短暫雨機率較高，氣溫約落在15至18°C之間。建議民眾規劃觀賞101跨年煙火時，優先選擇大樓東側或南側位置，同時備妥雨具、做好保暖準備，才能安心迎接新年倒數。

模式模擬顯示，跨年夜至元旦清晨台灣受東北季風影響，北部、東半部降雨機率高。翻攝林老師氣象站臉書

