101跨年煙火最佳觀賞地點！ 「101東.南側.吳興街」被點名

即將迎接2026年，許多人都準備好跨年行程，其中台北101煙火備受矚目。氣象專家林得恩分析，跨年當天風向，預計是吹東北風至偏東風之間，而他也盤點約五個上風處，可以看到最清楚的煙火，究竟是哪些最佳觀賞地點，帶您一起了解。

民眾說：「二、一。」璀璨煙火華麗綻放，即將迎接新的一年，欣賞101的精彩表演，成為許多人的跨年首選。記者姚俐安說：「想要觀賞到清楚又漂亮的煙火，來到101附近，絕對是最佳的選擇，而東方跟南方也會是，(今年)比較好的觀賞地點，不過如果當天沒有下雨，你也可以選擇在吳興街一帶，或是國父紀念館的南邊，同樣是可以看到，煙火表演的，好地方。」

實際訪問民眾，大家也紛紛表示，選對位子真的很重要。民眾說：「大安區跟信義區交界(比較清楚)。」民眾說：「這個，這裡(景勤1號)公園，其實還是要看風向啦，你站在這，風(如果)往這邊吹，那全部都是煙，然後就看到，很像101著火，然後就煙火，其實看不太到。」民眾說：「北投有那個山上，那時候就是霧很大，所以其實(之前跨年)那天，而且那天有點小下雨，所以其實基本上，看不太到(煙火)，然後(景美)仙跡岩那邊，應該效果比較好，可是仙跡岩人太多了。」就是要選擇最佳地點，不過如果只考慮，看清楚台北101加碼設計的驚喜圖形，選擇的方位又不太一樣。

台北101董事長賈永婕(2025.12.03)說：「因為風向的關係，所以我們在設計主視覺的時候，就是會強調，在北面跟東面可以來觀賞，真的很希望老天爺，可以給我們一個好天氣。」許願跨年當天，一切順利，希望2025年的最後一天，無論晴朗或是雨天，民眾都能在煙火的陪伴之下，開心的迎接新的一年。

