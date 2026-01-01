101跨年煙火變煙霧秀！賈永婕憂被叫去立法院 小S安慰「一句話」超暖

101跨年煙火遇上大雨攪局，賈永婕發文曝心聲。（圖／翻攝臉書／賈永婕）

2026年台北101跨年煙火秀在大雨中登場，現場濕冷天氣使得煙火效果不如預期，部分觀眾直呼「變成煙霧秀」，引發熱議。對此，台北101董事長賈永婕在社群平台分享心聲，強調團隊已盡最大努力完成煙火演出，盼外界理解。

賈永婕在貼文中寫道，今年的跨年，團隊們真的非常用心。從提前五天的光雕倒數，到所有的動畫、煙火、音樂，每一個環節、每一個驚喜，都是一群人拚盡全力換來的。

她坦言，跨年當天雖然天氣不佳，自己心情卻很平靜，「盡人事、聽天命，就是這樣的想法。只要我們把計畫中該做到的全部做到，就已經成功了。」

她也不忘幽默地分享丈夫的碎念，「這個雨不會停啦，什麼都看不到啦，賈董你死定了啦……」讓她直呼「我連白眼都懶得翻，心態超健康」，甚至當場輕鬆哼唱：「啊啊～一切都是天意，一切都是命運～」，並笑說「還是默默燒了三隻烏龜」。

即便天候不佳，她仍感受到努力被看見，「今天有朋友跟我說：『永婕，今年的煙火好有氣質，是一種很優雅的風格，跟以前不一樣，我感受得到。』」她指出，這次煙火在節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度與音樂搭配上都進行了新的嘗試，「就算天公不作美，我們還是用盡全力，讓它綻放。」

跨年夜當天，賈永婕的好友小S（徐熙娣）和S媽特地撐傘在戶外欣賞煙火，她還問小S自己是否會被批評，「我是不是要被叫去立法院了……」，小S則安慰她說：「不用不用，真的很美。就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」

小S（右）暖心安慰好友。（圖／翻攝臉書／賈永婕）

貼文最後，賈永婕向所有參與製作的團隊表達感謝之意，「謝謝你、謝謝你們、謝謝大家。也謝謝所有的團隊，和每一位協力夥伴。我們真的盡力了，也真的很美。」

燒烏龜是一種民間習俗，透過「焚燒摺紙烏龜」或「繪有烏龜和太陽圖案的紙」，以祈求好天氣的祈晴儀式，有「烏雲歸去」的諧音意思。

