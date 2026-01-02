101跨年煙火變煙霧秀？賈永婕憂「被叫去立法院」 小S一句話暖爆

台北101煙火吸引眾多民眾一起跨年。李政龍攝



台北101煙火一直以來都是全台跨年活動焦點，不過今年天公不作美，讓101煙火籠罩在一片白茫茫煙霧中。台北101董事長賈永婕昨（1/1）在IG吐露心聲，坦言她為了天氣好轉還燒了3隻紙烏龜，而當她問小S：「我是不是要被叫去立法院了⋯⋯」，小S暖回：「不用不用，真的很美。就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了」，讓她相當感動。

賈永婕元旦當天在IG分享台北101跨年煙火影片表示，今年的跨年，團隊真的非常用心。從提前五天的光雕倒數，到所有的動畫、煙火、音樂，每一個環節、每一個驚喜，都是一群人拚盡全力換來的。她談到，跨年當天看到天氣不好，其實她心情很平靜，「盡人事、聽天命，就是這樣的想法。只要我們把計畫中該做到的全部做到，就已經成功了。」

然而，賈永婕說，她身邊偏偏有一個「很討厭」的老公一直碎念：「這個雨不會停啦，什麼都看不到啦，賈董你死定了啦⋯⋯」。她幽默表示：「哈哈哈哈，我連白眼都懶得翻，心態超健康」，直接唱：「啊啊～一切都是天意，一切都是命運～」，然後還是默默燒了三隻上面寫著「停雨」的紙烏龜。

賈永婕感性地說：「總之老天爺還是眷顧我們。因為我的第一個願望，是希望所有人、事、物，一切平安順利。」有朋友跟她說：「永婕，今年的煙火好有氣質，是一種很優雅的風格，跟以前不一樣，我感受得到。」讓她忍不住感動說：「耶，有人感受到嗎？在朦朧的雨霧裡，你們有看見嗎？」她談到，今年101煙火的節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度，還有音樂，其實都做了很多新的嘗試，就算天公不作美，我們還是用盡全力，讓它綻放。

不過，101煙火畫面曝光挨酸成「煙霧秀」，賈永婕還問了好友小S：「我是不是要被叫去立法院了⋯⋯」，小S回她：「不用不用，真的很美。就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」讓她想衝去用力抱著小S，感動地說：「謝謝你。謝謝你們。謝謝大家。也謝謝所有的團隊，和每一位協力夥伴。我們真的盡力了，也真的很美！」

