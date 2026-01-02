101跨年煙火變煙霧秀！賈永婕曝「燒了3隻烏龜」 小S暖心力挺

今年台北101的跨年煙火秀碰上大雨和濃霧，煙火幾乎被遮蔽，現場宛如「煙霧版煙火秀」。面對這場雨天考驗，台北101董事長賈永婕在臉書粉專分享感想，透漏自己為祈求好天氣「燒了3隻烏龜」，雖然天公還是不作美，但團隊已全力以赴。

煙火在朦朧的雨霧裡綻放。（圖／中天新聞）

賈永婕昨（1）日在臉書粉專「賈永婕的跑跳人生」分享跨年活動感想，「今年的跨年，我們真的非常用心。從提前五天的光雕倒數，到所有的動畫、煙火、音樂，每一個環節、每一個驚喜，都是一群人拚盡全力換來的。」賈永婕表示，當天看到天氣不佳，她的心情反而意外平靜，「只要我們把計畫中該做到的全部做到，就已經成功了。」

賈永婕打趣說道，身邊有個很討厭的老公一直碎念，「這個雨不會停啦，什麼都看不到啦，賈董你死定了啦......」對此，賈永婕表示，自己連白眼都懶得翻，笑稱自己心態真的超健康，「一切都是天意，一切都是命運」，雖然為了祈求好天氣，她還是默默燒了三隻烏龜。

煙火在朦朧的雨霧裡綻放。（圖／翻攝自臉書／賈永婕的跑跳人生）

至於今年的煙火設計，賈永婕表示，團隊在煙火的節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度，甚至還有音樂搭配上，全都做了很多新的嘗試。就算天公不作美，團隊還是盡了全力讓煙火綻放，她也在忍不住詢問大家，「在朦朧的雨霧裡，你們有看見嗎？」

跨年夜當天，賈永婕的好友小S徐熙娣以及S媽特地撐傘到戶外欣賞101煙火，賈永婕表示，自己還擔心的問小S，她是不是要被叫去立法院了，小S則貼心安慰賈永婕，「真的很美，就算有煙，但我的淚水都把它洗掉了。」賈永婕也在最後特別感謝所有團隊成員和協力夥伴，她強調，「我們真的盡全力了，煙火秀也真的很美。」

