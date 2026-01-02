101跨年煙火遇大雨影響「起煙霧」賈永婕親曝幕後心聲：心態非常健康

娛樂中心／綜合報導

台北101今年跨年煙火在大雨中登場，天候不佳導致現場煙霧瀰漫，畫面不若往年清晰，不過仍引發大量討論。對此，負責統籌的台北101董事長賈永婕事後親自貼文發聲，分享籌備過程與心情轉折，並透露一段與小S的私下對話，成為不少人關注的溫柔焦點。

賈永婕表示，今年跨年煙火團隊早在5天前就展開光雕倒數準備，從動畫節奏、煙火層次到音樂搭配，每一個細節都反覆調整，希望呈現不同以往的視覺質感。跨年當晚雖遇大雨攪局，她卻意外感到心情平靜，表示「只要把該做到的事全部完成，就已經對得起自己和團隊」。

廣告 廣告

台北101煙火今年用色上表現優雅。（圖／記者趙于瑩攝影）

即便身旁親友不斷提醒天氣可能影響效果，老公還虧：「這個雨不會停啦，什麼都看不到啦，賈董妳死定了……」，她仍選擇用正向態度面對，不過，她還是偷偷燒了三隻烏龜，祈求天氣轉晴，笑稱自己心態「非常健康」。事後也陸續收到回饋，有朋友形容今年的101煙火「很有氣質、很優雅」，與過往熱鬧風格截然不同，讓她感到欣慰表示「就算天公不作美，我們還是用盡全力，讓它綻放，有人感受到嗎？」

小S與家人一同在路邊看101煙火。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕也坦言，雨霧確實讓煙火畫面受到限制，但團隊仍嘗試在施放角度、曲線變化與色彩飽和度上做出突破，希望即使在煙霧中，也能讓觀眾感受到不同層次的美感。談到最讓她動容的一刻，賈永婕跨年後曾私下詢問小S，是否會因煙火效果遭受質疑，甚至半開玩笑說「是不是要被叫去立法院了」。沒想到小S立即回覆：「真的很美，就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」一句話讓她瞬間紅了眼眶，直言「我好想衝去抱你」。

賈永婕上傳與小S合照（圖／翻攝自賈永婕臉書）

事實上，小S在跨年夜與母親一同現身人群中撐傘欣賞煙火，並在社群平台留下感性文字，讓不少網友為之鼻酸。賈永婕最後也感謝所有參與製作的團隊，強調即使天公不作美，大家仍全力以赴，「這場煙火，是我們最真誠的努力。」

更多三立新聞網報導

「元旦情侶」獨放過HYBE？V、Jennie相戀到分手竟零報導 D社疑收封口費

日文女神辣舞撐不住 阿公失守「站起來了」下一秒衝舞台畫面曝光

熱狗跨年夜沒登台 在家陪女兒慘遭「一句話破防」網笑：侮辱性極強

出道以來首度沒唱跨年！黃明志嘆：2025看清「現實最險惡的一面」

