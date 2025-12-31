101跨年煙火遇大雨！賈永婕信心喊話：老天安排都是好事

生活中心／賴俊佑報導

台北101跨年煙火今晚登場，不過台北白天飄雨，雨勢將延續當晚上，恐影響跨年煙火呈現，對此，台北101董事長賈永婕信心喊話「看來老天爺要考驗我們風雨無阻的信念，那有什麼問題！」仍會風雨無阻、完成跨年煙火任務。

受到東北季風影響，中央氣象署今(31)日針對4縣市發布豪、大雨特報，雨勢將從今日上午持續到晚上；賈永婕稍早發文表示，「看來老天爺要考驗我們風雨無阻的信念，那有什麼問題！老天安排的事都是好事！今晚我們煙火依然會綻放，大家風雨同舟一起迎接新年！不慌不忙、迎風破浪！今晚的煙火音樂也是重點，年輕世代的原創音樂值得被聽見，謝謝北流跟我們一起完成這個任務」。

自賈永婕上任以來，去年台北101跨年煙火到今年國慶煙火大獲好評，因此今年跨年煙火將如何呈現，備受矚目；賈永婕先前表示，今年首度採用義大利「低煙煙火」，讓煙火呈現更加完美，雖然可以減少更多煙霧，但就算有萬全準備，還要得看老天爺賞臉，所以一定會拜拜祈求好天氣，沒想到跨年真的遇到豪大雨特報，再次考驗台北101跨年煙火是否能驚豔全台。

台北101董事長賈永婕信心喊話「老天安排的事都是好事！」(圖／台北101提供)

台北101跨年煙火總長360秒 5大橋段呈現

台北101跨年煙火今年總長360秒，將以5大段落呈現：開場以華麗多彩的煙火磅礡綻放，瞬間震撼夜空；緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織，勾勒出層層堆疊、張力十足的視覺篇章。音樂則透過徵選採用4位年輕創作者的原創音樂。

