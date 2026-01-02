101跨年煙火遇雨變煙霧！賈永婕曝心聲 小S暖回：有煙也被我眼淚洗掉了

【緯來新聞網】2026年台北101跨年煙火在陰雨天氣中登場，引發部分觀眾對能見度不佳產生不滿。對此，台北101董事長賈永婕表示，儘管天氣影響演出效果，但主辦團隊已傾力以赴，問心無愧。

賈永婕表示，從倒數前5天的光雕投影到煙火與音樂的整合設計，團隊皆投入高度心力規劃。她坦言，活動當天察覺天候不佳時，心情仍能保持平靜，秉持「一切都是天意，一切都是命運～」的態度處理突發情況。



儘管外界批評聲浪浮現，賈永婕以幽默化解壓力，並透露家人擔憂現場表現受影響。賈永婕好友徐熙娣（小S）也暖回：「真的很美，就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」讓她深受感動。



除了小S的支持，賈永婕也提及多位友人私下傳達對煙火展演的正面評價，認為今年的煙火展現出優雅與節奏美感。她強調，無論天氣狀況如何，團隊皆在色彩、角度與音樂配合上做出創新嘗試，盡力呈現最佳效果。最後，賈永婕向所有參與本次煙火製作與技術支援的合作單位表達感謝，並重申「我們真的盡力了，也真的很美」。

賈永婕談101煙火籌辦心聲。（圖／賈永婕FB）

