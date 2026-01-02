101跨年煙火雨霧中綻放！賈永婕憂被叫去立院 小S吐暖心2句話

今年台北跨年遇上濕冷雨天，導致101施放煙火時若隱若現，但它們依舊在台北的夜空中綻放。（鏡報劉耀勻攝）

今年台北跨年遇上濕冷雨天，不少人仍走到台北101附近欣賞煙火，施放過程中雖碰上雨霧，讓101跟煙火若隱若現，但它們依舊在台北的夜空中綻放。台北101董事長賈永婕於臉書po文，提到自己默默燒了3隻「烏龜」（祈求晴天，諧音烏雲歸去），她也透露跟小S的對話，「我是不是要被叫去立法院了……」，小S送上超暖心2句話，讓賈永婕感動到想衝去抱住小S。

對於今年101跨年煙火遇上雨霧情況，賈永婕昨（1）日於臉書粉專「賈永婕的跑跳人生」po文，提到這事的每一個環節、每一個驚喜，都是一群人拚盡全力換來的。她坦言跨年當天看到天氣不好，其實自己心情很平靜。「盡人事、聽天命，就是這樣的想法。只要我們把計畫中該做到的全部做到，就已經成功了。」

賈永婕表示，自己默默燒了3隻「烏龜」祈求晴天，雖然活動還是遇上雨天，「總之老天爺還是眷顧我們。因為我的第一個願望，是希望所有人、事、物，一切平安順利。」

今年101跨年煙火施放後，有些人回饋這次煙火好有氣質，「是一種很優雅的風格，跟以前不一樣」。賈永婕強調，這次煙火的節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度，還有音樂等等，其實都做了很多新的嘗試。「就算天公不作美，我們還是用盡全力，讓它綻放。」

賈永婕更透露，自己跟小S的對話，「我是不是要被叫去立法院了……」小S溫暖回應，「不用不用，真的很美。就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了。」賈永婕後來感動直呼「我想衝去用力抱著你。」最後，賈永婕不忘感謝參與的所有人，「謝謝你。謝謝你們。謝謝大家。也謝謝所有的團隊，和每一位協力夥伴。我們真的盡力了，也真的很美」。

