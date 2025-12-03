101跨年煙火震撼360秒 5大段落藏驚喜彩蛋

民眾準備「瘋跨年」，重頭戲的台北101煙火秀公布節目內容。今(2025)年台北101設定主題為「SPARK 101」，打造橫跨聖誕節、跨年至農曆新年的雙跨年節慶盛典，不僅有小S獻聲製作品牌影片，更聯手台北流行音樂中心共同設計煙火展演。使用義大利進口低煙煙火搭配年輕創作者製作的原創音樂，加上「台灣隱形英雄」光雕秀，陪伴國人一起迎接2026年。

台北101「SPARK 101」跨年活動，從聖誕節一路延續至農曆新年，拉長節慶氛圍至近2個月。為此特別製作「Together, As Always 因為有你」品牌影片，描述台北101與民眾共同走過的時光記憶。小S徐熙娣擔任影片旁白，喚醒國人共有的跨年記憶，讓民眾感受迎向新年度的美好。

「跨年煙火」首次與台北流行音樂中心合作，由三金製作人盧律銘擔任總製作人，並徵選4位年輕創作者林樺霖、張富隆、詹維全、賴慕恩共同製作煙火音樂，全程施放360秒，使用義大利進口的低煙煙火呈現最佳效果。整段表演分成5大段落，以華麗多彩的煙火震撼開場，隨著原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏交織，其中還有「隱藏版小驚喜」，將讓民眾印象深刻。

由於今年是迪士尼皮克斯動畫「玩具總動員」的30歲生日，台北101自即日起至明(2026)年3月8日在館外布置玩具總動員燈飾，各個動畫角色在12月27日至明年1月1日以光雕投影的方式登上大樓外牆。跨年夜當天上演3分鐘的「台灣隱形英雄」主題光秀，向每一位默默為台灣付出的日常英雄致敬。

各百貨也強打聖誕與跨年活動。新光三越與韓國現代百貨合作的品牌快閃，找來韓國女裝品牌「rolarola」進駐，以「張員瑛衣櫥」為概念選品，完整呈現25 FALL新系列商品，並開賣台灣獨家限定帽T。高雄大遠百即日起至12月9日推出「感恩禮讚」促銷活動，館內設置「萬元有找」與「萬元超值組」專區，12月31日前金級會員全館消費滿1萬元送1,000點HAPPY GO點數。

