101跨年煙火「餐廳已開訂」 高空沉浸式PK露天搖滾區

全台最高Buffet跨年訂位率已經達九成滿。（圖／TVBS）

還有一個半月才要跨年，但現在就要開始搶看101煙火的餐廳訂位了，全台最高的Buffet餐廳已接近客滿，每人價格超過5000元的限定場次仍吸引大量訂位，目前僅剩一成座位。除此之外，微風松高頂樓的啤酒餐廳也成為熱門選擇，提供近距離欣賞101煙火的絕佳位置，無需擔心人潮擁擠的困擾。

雖然距離跨年還有一個半月的時間，但台北101附近能觀賞煙火的餐廳訂位已經十分搶手。位於台北101的高空Buffet餐廳推出限定跨年場次，每人費用超過5000元，提供沉浸式欣賞煙火的獨特體驗。高空餐廳店經理王佐農表示，餐廳已累積三年舉辦跨年活動的經驗，甚至有不少貴賓連續三年都在此預訂跨年座位。該餐廳於11月10日開放會員優先訂位，會員們迅速預約，目前訂位率已達九成，僅剩一成座位。

對於不想在人潮中擠壓又希望享受美食同時欣賞煙火的民眾，微風松高頂樓的餐廳也是熱門選擇。這間戶外啤酒餐廳不僅能欣賞信義區的百萬美景，還能近距離觀賞台北101煙火。餐廳擁有兩百坪的戶外露臺空間，每人2200元含兩杯酒水，將於12月開始販售跨年門票，往年都吸引了大批人潮。

露天啤酒餐廳可以近距離欣賞台北101煙火。（圖／TVBS）

另一間高空餐廳的靠窗座位同樣提供近距離欣賞台北101煙火的絕佳視野，是顧客的首選。這些座位從兩三個月前就已全數訂滿。高空餐廳店長郭怡岑表示，餐廳專門為跨年推出特別套餐，晚間十點過後只提供跨年套餐服務，套餐搭配啤酒暢飲，價格分別為2499元和3499元。

高空餐廳靠窗邊座位最搶手。（圖／TVBS）

有民眾分享，這類餐廳通常需要提前一個月才能開始訂位，選擇這些餐廳是因為環境漂亮，能夠在高空戶外空間欣賞到101煙火。許多民眾已經準備好搶訂餐廳座位，希望能一邊享用美食，一邊迎接燦爛的跨年煙火，為新的一年開啟美好的序幕。

