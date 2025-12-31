101跨年煙火6分鐘登場 搭配年輕世代原創音樂 民眾驚呼連連

【記者許麗珍／台北報導】今天是2025年最後一天，今晚登場的台北101跨年煙火長度達6分鐘，採用義大利進口低煙煙火，搭配台灣年輕世代原創音樂，整段煙火以5大段落呈現，開場煙火磅礡綻放，緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏交織，更加入全新巧思設計，為跨年夜準備多個隱藏版的小驚喜。現場觀看的民眾驚呼連連。

今年台北101以全新主題「SPARK 101」揭開歲末序幕，打造橫跨聖誕節、跨年至農曆新年的雙跨年節慶盛典，活動共有4大主題篇章，透過煙火、音樂、燈飾、光影、藝術與愛心點亮城市節慶氛圍。

廣告 廣告

今年台北101跨年煙火亮點之一，是首次與「臺北流行音樂中心」攜手舉辦「跨年煙火音樂徵選計畫」。邀請三金製作人盧律銘擔任音樂計畫總製作人，從創作選曲、培訓、錄音到後製全程參與，扶植30歲以下新生代音樂創作者，讓年輕世代的原創音樂有機會登上國際舞台。

台北101董事長賈永婕表示，多年來很少人強調煙火音樂，今年希望讓年輕人音樂創作被看見；至於煙火是進口義大利低煙煙火，長度和去年一樣為6分鐘，著重與旋律、節奏搭配，建議從北方、東方觀賞。

台北101董事長賈永婕強調，台北101煙火在台灣人心目中非常重要，而人生總有高低起伏、順境逆境，希望每個人都能在台北101找到專屬於自己的感動與力量，「新的一年一定會更好」。

今天是2025年最後一天，今晚登場的台北101跨年煙火長度達6分鐘，搭配台灣年輕世代原創音樂，整段煙火以5大段落呈現，開場煙火磅礡綻放，民眾驚呼連連。莊宗達攝

此外，台北101品牌影片「Together, As Always 因為有你」，請來藝人小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲。賈永婕表示，101 跨年煙火是S家的重要活動，過去每一年跨年都是在大S家一起度過，今年雖有傷心事但儀式感還是要有，因此請來小S 獻聲擔任旁白，錄音時「小S 她在錄音室裡、我在錄音室外，兩人都哭了！」

現場觀看煙火民眾表示，煙火設計感很好，多次五顏六色的煙火爆發出來，有感動和驚喜。也有民眾表示，煙火雖然很亮麗，但今晚下雨煙霧太大是美中不足。

今天是2025年最後一天，今晚登場的台北101跨年煙火長度達6分鐘，搭配台灣年輕世代原創音樂，整段煙火以5大段落呈現，開場煙火磅礡綻放，民眾驚呼連連。莊宗達攝

遠從泰國來台灣的許先生一家三口，今年特別來台北101看跨年煙火。許太太說，在泰國就一直聽說台北101煙火很讚，但都沒有機會來看煙火，今年剛好全家來台灣，所以就特別在跨年夜來到台北市信義區，現場看煙火的感覺真的很震憾，在泰國的親友都希望他們多拍一點101煙火的照片及影片，帶回去給親友觀賞。

今天是2025年最後一天，今晚登場的台北101跨年煙火長度達6分鐘，搭配台灣年輕世代原創音樂，整段煙火以5大段落呈現，開場煙火磅礡綻放，民眾驚呼連連。莊宗達攝

今天是2025年最後一天，今晚登場的台北101跨年煙火長度達6分鐘，搭配台灣年輕世代原創音樂，整段煙火以5大段落呈現，開場煙火磅礡綻放，民眾驚呼連連。莊宗達攝

今天是2025年最後一天，今晚登場的台北101跨年煙火長度達6分鐘，整段煙火以5大段落呈現，開場煙火磅礡綻放，民眾驚呼連連。彭欣偉攝

今天是2025年最後一天，今晚登場的台北101跨年煙火長度達6分鐘，搭配台灣年輕世代原創音樂，整段煙火以5大段落呈現，開場煙火磅礡綻放，民眾驚呼連連。彭欣偉攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

法國第一夫人就愛穿國貨 來看碧姬馬克宏的LV外交穿搭哲學

《網球王子》本鄉奏多元旦宣布閃婚！親曝新娘身分

2026星座運勢全方位解盤 牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女篇

