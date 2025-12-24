101跨年看煙火點要挑哪？ 選「東北方」最清楚

2026台北101跨年煙火備受期待，今年以「Spark 101」為全新主題，預計施放長達6分鐘，並特別選用「低煙煙火」以降低煙霧干擾。不過，若想清楚欣賞煙火美景，選對地點至關重要。

若想遠離信義區一級戰區的人潮，又希望能將煙火盡收眼底，象山、虎山的觀景台都是不錯的選擇；不想爬山的民眾，則可考慮彩虹河濱公園或是國父紀念館的翠湖，視野都相當開闊。

北捷跨年42小時不收班，國父紀念館、101站恐視人潮過站不停。（圖／TVBS）

不過，跨年當天除了下雨機率高，還需考量風向問題。中央氣象署指出，當天預計吹「東北風」。中央氣象署預報員曾昭誠說：「至於在風向的部分，因為是吹東北風的關係，所以如果有要看煙火的話，迎風面會是在東北方，所以下風處就是大概是西南方的位置。」建議民眾選擇彩虹河濱公園或象山等位於東北方的地點，較不易被煙霧遮蔽視線。

配合跨年疏運，台北捷運將從31日早上6點起至明年1月1日24點止，連續42小時營運不收班。板南線班距縮短至2到3分鐘、淡水信義線約3分鐘。北捷提醒，國父紀念館站和台北101/世貿站，將視站內人潮狀況採取「過站不停」措施，建議民眾可多走一站搭乘，避免人擠人。

鑑於北捷攻擊事件，北市府將舉行高強度反恐演習保跨年安全。（圖／TVBS）

此外，鑑於日前發生的1219北捷隨機攻擊事件，為了預防跨年期間發生類似意外，台北市政府將於12月26日進行高強度演習，並於24日先行預演。演練內容模擬歹徒攻擊路人，測試相關單位如何迅速防範應變，甚至還有維安特勤持槍戒備。

台北市副市長張溫德說：「禮拜五早上我們還會再做修正，一直到禮拜五下午正式演練的時候，我們會把所有蒐集到的各種情境，需要演練的納入的項目一併做修正。」市府強調，正式演習時周遭店家也將投入演練，建立標準作業程序（SOP），以防範未然，確保民眾能平安跨年。

