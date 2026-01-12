101運動專櫃爆歧視越南移工 品牌發聲：涉事員工已停職

台北101購物中心有眾多外籍觀光客，近期卻發生品牌店員疑似歧視消費者，有網友發文指出，認識的越南籍移工友人前往台北101內某運動時尚品牌專櫃看鞋，竟遭店員回覆「那很貴」，並且直接無視，讓原PO直呼「很丟臉」。而在事件爆出後，台北101董事長賈永婕親自留言回應將進行了解，當事品牌也發聲明表示已將該名員工停職，若查證屬實最嚴重可能會解雇。

移工看鞋遭店員回覆「很貴」 友震驚：還有歧視事件

來到台北101拍照打卡、吃吃逛逛，是不少外國觀光客的必訪清單之一，不過近期有網友分享，自己認識的越南籍移工朋友很難過地說，她到台北101某間運動時尚品牌專櫃詢問想看鞋，女店員卻用不禮貌的口氣說「那很貴！」還無視她，後來她再開口詢問店員「可以試試鞋號37號嗎？」店員卻直接回一句「我們沒有37號」。

網友分享類似經驗 「在同一店遇店員愛理不理」

原PO聽完朋友的轉述直呼，101每天都有外國遊客，到現在還有這種歧視事件實在丟臉。有網友也有感而發表示，在同一間店遇過一位女店員態度不佳，當時帶著孩子試穿店員愛理不理，請他拿試穿的尺寸竟然跟別人聊完天才去；還有網友說，身上沒穿名牌的台灣人，也可能會被專櫃人員歧視。

賈永婕：不管有沒有消費都是客人 態度很重要

這回事件掀起討論，台北101董事長賈永婕也親自在貼文底下留言強調，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要，表示會進一步了解。對此，當事品牌也發聲明回應，已啟動內部調查，並先將涉事的員工停職，如果查證屬實，最嚴重可能會解雇，絕不寬貸。畢竟台北101作為台灣觀光門面，若真有歧視恐怕讓國際化形象蒙上陰影。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

