101頂樓迎接霍諾德 竟是YT 7千萬粉「NASA專家」！超神網紅現身眾人看傻
美國攀岩專家艾力克斯霍諾克（Alex Honnold）今（25日）上午花了91分鐘，完成徒手無繩索攀登台北101的壯舉，透過Netflix直播全球放送。這次受Netflix邀請擔任解說主持人、迎接霍諾德爬到接近頂端的，是在YouTube擁超過7,250萬訂閱的超大咖網紅馬克羅伯（Mark Rober），讓不少看直播的觀眾都相當驚喜。
霍諾德在全球觀眾及現場週邊數萬民眾的圍觀下，一步步攀上台北101的頂端，所有人透過直播畫面見證這個歷史性的一刻，週邊插滿青天白日滿地紅的國旗，也讓世界更多人看見台灣。
綜合媒體報導，在霍諾德爬到接近101頂端時，和他的妻子桑妮（Sanni McCandless）一起等著他的直播主持人還有超大咖網紅馬克羅伯。據悉，羅伯是一名知名工程師，不僅在臉書有570萬粉絲、YouTube有7,250萬人訂閱，他的來頭也很驚人，曾在美國NASA噴射推進實驗室工作9年，並參與「好奇號」（Curiosity）火星探測車的開發計畫，是將人類送上火星的重要推手之一。
在離開NASA後他曾任職於Apple，擁有自動駕駛相關的VR技術專利；他後來跨足YouTube，以「用創意解決問題」聞名，用充滿娛樂性方式的呈現創意實驗影片，讓他在網路上累積大票粉絲。據悉他和霍諾德夫妻似乎早有交情，前一天晚上也曾一起拍片，互動相當自然，而這次Netflix能請到這位大咖來台主持，也讓不少人直呼太神了。
更多鏡週刊報導
霍諾德成功攀登101！賈永婕曝心機「有發現嗎？」 嗨喊：全世界都看得到
年前賺紅包！11、12月統一發票中獎號碼出爐 千萬特別獎、200萬特獎一次看
甜甜圈店「禁12歲以下進入」合理嗎？店家回應仍挨轟 醫直指關鍵
其他人也在看
台北101改稱「台灣101」惹議 凌濤：蔣萬安成「台灣市長」？
攀岩家霍諾德週日成功登頂台北101獲國際關注，但行政院長卓榮泰恭賀時卻將台北101改稱「台灣101」惹議。國民黨桃園市議員凌濤今質疑，卓要不要現在就支持台北市長蔣萬安成「台灣市長」？台北車站改成「台灣車站」？太報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
霍諾德攀101掀模仿潮「已拉封鎖線禁止」 賈董：這行為不帥又愚蠢
霍諾德挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分順利登頂，他直呼「看看景色真美，我在台北，太酷了！」並透露在這次挑戰前，向台北101公司正式提案終於獲得同意，前置準備歷時甚久，能在10年後完成心願，讓他感到相當開心與感動。沒想到立馬就引起不當模仿效應，不少民眾在台北10...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
霍諾德徒手爬101耳機在播什麼？歌單揭曉 本人再曝：其實幾乎都聽不到
美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）前天（25日）完成徒手攀登台北101的高難度挑戰，全程未使用任何安全繩索，並以約91分鐘成功登頂，引發全球關注。隨著畫面曝光，不少觀眾注意到他在攀爬過程中配戴藍牙耳機，好奇究竟播放的是什麼音樂。霍諾德近日接受《Variety》專訪，親自說明當天的音樂選擇與實際狀況。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 98則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 216則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 128則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 4 小時前 ・ 63則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 513則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 22則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 190則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 13 小時前 ・ 20則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
Audi A6 Avant TFSI 150kW試駕｜最美旅行車如何在電動浪潮中堅持優雅？
2026年台灣豪華中大型旅行車市場，Audi A6 Avant TFSI 150kW的存在，本身就帶著一點「逆風而行」的意味，尤其是在品牌已推出造型前衛、電能科技滿載的 A6 Avant e-tron 之後，這款傳統燃油動力的旅行車，是否仍具備存在的價值？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 177則留言