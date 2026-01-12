101鬼塚虎員工不甩越南移工稱「那很貴」 品牌：已停職調查

即時中心／林韋慈報導

日系運動鞋品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎台北101門市昨（11）日遭網友在Threads爆料，指疑似歧視越南籍女性移工顧客，引發網路熱議，甚至釣出台北101董事長賈永婕親自留言回應，強調將了解事件經過，並直言「服務態度非常重要」。今日品牌方也發出聲明表示已經涉事員工暫時停職調查，101董事長賈永婕也發文表示意見。

一名網友日前在Threads以「種族歧視」發文，表示自己認識的一名越南籍移工妹妹日前往台北101的鬼塚虎專櫃，禮貌詢問是否能試穿鞋款，卻遭店員以不友善語氣回應「那很貴」，並且直接無視，還表示「我們沒有37號」，讓當事人感到被輕視與不受尊重。

發文女子直言，「我真的覺得不可思議，2026年還會發生這種歧視事件，真的很丟臉，台北101不是每天都有外國遊客嗎？」貼文曝光後迅速延燒，累計超過2.2萬名網友留言撻伐，也引來賈永婕親自回應，強調「不論有沒有消費，都是客人，服務態度非常重要」，並表示將進一步了解。

賈永婕今（12）日再度發文指出，「好的業務是寶藏」，並表示此次鬼塚虎事件對她而言是一個重要提醒，「對101、對品牌、對每一位Sales，都是。」她強調，服務業最基本的原則就是一視同仁，耐心、笑容、親切語氣、熱忱與同理心缺一不可，並感謝網友願意反映問題，讓團隊得以誠實面對並認真檢討，未來也將更嚴格要求服務品質。

她也特別提到，鬼塚虎是自己相當喜愛的品牌，她同時也向涉事店員喊話表示，「妹妹我不認識你，但我想你一定還很年輕」，希望對方能調整腳步、重新出發，未來業績與獎金都能提升。

對此，鬼塚虎今日也發表道歉聲明，表示已將涉事員工停職並配合調查，若經查證相關行為屬實，將採取包括解僱在內的嚴正處置，絕不寬貸。同時，品牌也將全面檢視內部管理流程，加強員工教育訓練與服務規範，以防止類似事件再度發生。聲明也再次向當事顧客及社會大眾致上最誠摯的歉意，強調品牌一向秉持專業服務精神，並遵循對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何違反該原則的行為，皆非品牌所樂見。





