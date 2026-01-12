101鬼塚虎涉歧視越南移工 賈永婕火速巡完櫃！暖心喊話店員

台北101董事長賈永婕透露，稍早到鬼塚虎巡櫃位買瘋，並對涉事店員喊話：「你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發」。（翻攝賈永婕臉書粉專）

運動品牌鬼塚虎Onitsuka Tiger遭爆料台北101櫃位員工歧視越南移工，目前品牌已針對該員工停職處分，並進行後續查核，品牌也強調，如果調查後行為屬實，最嚴重將解僱，事件也驚動台北101董事長賈永婕，她表示會介入了解外，還以自身消費習慣「精打細算」舉例，企盼櫃員們都能做到服務業最基本的「一視同仁」。

鬼塚虎台北101櫃位近日遭網友指控，越南籍移工友人昨（11日）到櫃位選購鞋款時，先是遭到店員冷淡表示「那很貴」，後續詢問尺寸時也遭無視、敷衍，貼文隨即引來關注，賈永婕也親自現身留言區，承諾會介入了解，品牌方則緊急宣布，對涉事女店員停職處分，以配合後續查核作業，若查證該員工歧視行為屬實，將採最嚴厲處分，包含解僱在內。

賈永婕隨後透過臉書對外表示，自己是個非常精打細算的人，再好看的衣服，只要超出預算都不會考慮，因此購物過程「看過很多服務人員的臉色」，但同時也結交很多專櫃好朋友，她還因為遇到服務超好、又很會推銷的店員，讓她失手買太多，事後乾脆挖角對方到自己的婚紗店上班。

針對鬼塚虎涉歧視風波，賈永婕認為，對台北101、品牌、每位Sales都是重要提醒，她直言「服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、親切語氣、熱忱、同理心，缺一不可」，並感謝網友們願意告知，讓團隊得以誠實面對、認真檢討，同時她也為品牌及涉事店員緩頰，盼外界繼續支持並一起監督。





