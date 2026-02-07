102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清 鄰居曝真實情況

家屬在醫院外上演搶人大戰。（翻攝畫面）

日前台北市中山區在馬偕紀念醫院門口，發生一起引發關注的「搶人」衝突事件。一名102歲王姓人瑞回診結束後，突遭家屬推走，與68歲賴姓看護當場爆發拉扯。事後才揭露，王姓人瑞早已與照顧其近20年的看護登記結婚，卻未事先告知家屬，引發子女強烈質疑，看護是否在精神狀態存疑的情況下促成婚姻，並涉及鉅額財產移轉。

家屬指出，父親年事已高，近年精神狀況時有起伏，卻在他們毫不知情的情況下完成結婚登記，形同「被結婚」。更令家屬無法接受的是，父親名下約新台幣2億元資產，疑已有部分轉移至賴姓看護名下，讓原本的看護一夕成為繼母，家屬質疑其中動機不單純。

子女同時質疑戶政審查程序過於草率。家屬表示，雙方年齡相差34歲，證婚人疑似皆為看護親友，但戶政人員在辦理登記時，未對此提出進一步確認，僅完成形式審核即受理登記，未能有效把關高齡婚姻的風險。

針對人瑞的精神狀況，鄰里間也出現不同說法。有鄰居表示，平時常見看護推著人瑞外出，人瑞與人互動時有時能正常對答，但也偶爾出現反應遲鈍、恍神或無法理解對話內容的情形。另有鄰居指出，賴姓看護看起來承受相當壓力，表現得有點煩躁，時常試圖找人聊天舒緩情緒。

王姓人瑞子女進一步指控，今年起看護便逐漸阻止家屬探視父親，甚至拒絕讓人瑞返家團聚。直到家屬得知父親已完成結婚登記後，雙方衝突全面升高，最終在醫院外爆發拉扯畫面，目前王姓人瑞已由子女強行接回照顧，家屬堅決主張父親無行為能力，將透過法律途徑訴請婚姻無效並追討資產。

對此，中山戶政事務所回應指出，依現行規定，戶政人員僅能進行書面文件審核，並透過簡單對話確認當事人能正常應答，若文件齊備，即須依法受理登記，並無權否決婚姻效力。戶政單位也說明，賴姓看護自2009年起照顧王姓人瑞，過去曾有婚姻並育有兩名子女，雙方於今年1月5日完成結婚登記。

