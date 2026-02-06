102歲人瑞娶看護掀「8億搶人戰」！ 醫：高齡不代表無情感需求

102歲人瑞與看護結婚的事件引發各界討論，有人質疑當事人可能缺乏自主判斷能力。新光醫院老人醫學科主治醫師陳霈容指出，民眾不應單憑年齡為長輩貼上失能標籤，即使人已年滿百歲，也不能逕行否定其對婚姻等重大決定的自主權。她強調，透過專業評估，尊重每位高齡者在認知、功能狀態無異常下的自主決定，才能避免因誤解或忽視產生衝突。

一位高齡102歲的人瑞，上個月娶了自己68歲的女看護 （左紅圈處） ，家屬懷疑對方覬覦財產，因此在醫院 搶人。 （圖／中天新聞）

根據《ETtoday新聞雲》報導，陳霈容表示，台灣邁入超高齡社會，失智症等認知障礙盛行率確實上升，但「高齡」不能直接視同喪失行為能力，人的需求也不會因年齡達到某個數字就歸零。

陳霈容說明，醫療與制度設計雖意識到高齡和疾病風險的關聯，例如高齡駕駛要定期接受認知等評估，但之所以這樣規劃，就是不認為所有高齡者全都失去行為、判斷能力，故不能因為年齡因素就否定長者的自主權。

關於醫學如何評估長輩具備行為能力，陳霈容指出，醫師會與病人對談，並向家屬或照顧者了解生活功能是否受影響。最常用的工具為臨床失智評估量表（CDR），藉此評估記憶、定向感及日常事務處理能力，可區分正常老化和不同嚴重度的失智狀態。

隨著高齡人口增加，聘請看護成為常態，家屬應留意長輩是否因而出現與以往明顯不同的行為變化。（圖／中天新聞）

針對高齡者的情感、婚姻需求，陳霈容則說，每位長輩的差異很大，無法一概而論，且現代老人醫學其實更鼓勵，在認知、身體狀況允許下，長者應盡量維持和外界互動與學習。

陳霈容提醒，隨著高齡人口增加，聘請看護成為常態，家屬應留意長輩是否因而出現與以往明顯不同的行為變化。例如突然要求提領大筆金錢，或消費衝動增加，或情緒、衝動控制及性需求出現異常。

她也觀察到，某些門診個案與家屬相處較不緊密，僅由看護陪同就醫，而看護通常相當了解長輩生活狀況。但受限於語言或溝通工具，醫療團隊有時仍難以全面掌握病人在家情形，此趨勢若擴大，亦恐影響醫療品質。

