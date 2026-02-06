102歲人瑞娶看護遭認「粉紅收屍隊」！律師嘆如陳松勇遺產之爭 揭婚姻無效、遺產分配可能

102歲人瑞與68歲看護登記結婚，遭家屬質疑如「粉紅收屍隊」，爆發街頭搶人戰。圖／鏡新聞

台北市中山區馬偕醫院門口日前爆「街頭搶人戰」，高齡102歲的王姓人瑞今年1月5日突然與68歲的賴姓女看護登記結婚，並將名下7筆土地及8千萬保單，共計2億元資產悄悄過戶給看護及子女，不過子女完全不知情，質疑看護覬覦家產，如「粉紅收屍隊」；不過目前看護已向王男子女提告並聲請保護令，子女也正尋求法律途徑，律師則表示子女恐無法提婚姻無效，至於遺產，看護可能依配偶身分，依法與子女平分。

102歲王姓人瑞1月5日突然與68歲賴姓女看護登記結婚，且默默地將名下共計2億元資產過戶給看護及子女，不過女子過程中完全不知情，直到驚覺有異，返家了解事情來龍去脈，卻遭看護拒之門外；王男子女及孫輩共10名家屬擔憂看護覬覦家產才做出行為，並於王男回診時當眾攔截、爭奪監護權。

廣告 廣告

看護隨即對家屬提出強制罪及傷害罪告訴，並聲請保護令，家屬也正尋求法律途徑，然而律師陳宇安指出，該名看護目前被認為是「粉紅收屍隊」有些不公平，雖然外界質疑是王男被騙、看護貪圖財產，不過目前真相未明，猜測此事件與多年前藝人陳松勇過世一樣，當時陳松勇遺囑中，將多數財產分給看護，認為可能是子女平時未有足夠關心與照料，唯獨看護無微不至照顧，令王男感受到被愛、對女子心寒，才做出決定。

律師指出，若戶政人員能作證王男神智清楚，看護恐合法分走遺產。圖／鏡新聞

律師蘇家宏則指出，子女並非結婚當事人，又婚姻關係為結婚當事人身分關係權利，因此子女目前無法對2人提婚姻無效之訴訟，而子女必須要成為「繼承人」，才可以向法院提告處理；但若看護惡意阻止父子相見，很有可能構成家庭暴力問題，因此通常法院會傳訊王男來確認相見是否違背王男意願，才能確認核發保護令之必要。

另外，律師王至德認為，若子女經常探望父親，多半能察覺失智問題，此時再去聲請監護宣告或輔助宣告，就不怕被移轉財產，婚姻很可能因而無效；而針對遺產問題，猜測若戶政人員作證時，能具結王男登記結婚神智清楚，看護雖然分不到婚後剩餘財產分配，但因具「配偶」身分，依法可以與子女平分遺產。



回到原文

更多鏡報報導

司機「被邪靈附身」！載女大生到酒店性侵

買到摩斯「長毛雞塊」嚇歪！疑菜瓜布嵌入 衛生局稽查結果曝

爆漢他病毒死亡首例...老鼠入侵北捷車廂 醫師曝1症狀9成死亡

影視大佬吳敦離世！曾傳5000萬「包養」乾女兒賈靜雯 同上《康熙》還原真相