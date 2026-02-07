102歲人瑞娶看護？家屬不知情質疑「被結婚騙財」 鄰居多年觀察親揭私下內幕

新北102歲王姓老翁與68歲看護完成結婚登記，家屬事前不知情引發爭議，過往資產移轉成討論焦點。（翻攝畫面）

相差34歲的黃昏之戀？新北102歲王姓老翁與68歲賴姓看護完成結婚登記，卻因家屬事前毫不知情，引發「搶人」風波！據悉，王男名下資產約8億元，其中已有約2億元先行移轉，家屬質疑婚姻與財產安排存在關聯。此外，附近鄰居的說法也引發關注。

王翁與看護婚姻登記 家屬發現竟已完成

據悉，王翁育有10名子女，其中2人已離世，其餘多子女年齡多介於60至70歲之間。今年（2026）1月8日，子女前往探視時才驚覺，爸爸竟早在1月5日就與賴女完成結婚登記。

由於王翁長期從事土地代書，累積多筆房地產及土地，總值約8億元，家屬擔憂婚姻與資產移轉存在關聯，甚至提出疑似「騙婚」可能。

醫院門口爆口角 看護出示配偶證明

3日下午約3時，王翁陪同賴女就醫時，王翁的3名兒子、3名媳婦及4名孫輩試圖將老翁接回，引發現場激烈爭執。家屬指出父親疑遭限制行動，但賴女當場出示身分證配偶欄證明，表示「已登記結婚，是合法配偶」，事件因此公開化。

過往資產移轉成焦點 證人身分引議

家屬表示，自2009年賴女開始照護王翁以來，老翁已陸續將部分房地產移轉給賴女及其2名子女，總值約2億元，成為爭議焦點。此外，婚姻登記程序與證婚人身分也受關注。據家屬指出，兩名證人中，一人為賴女子女，另一人則疑為友人。

鄰居觀察發現什麼？

附近住戶指出，賴女自2009年起擔任王翁看護，兩人長期在社區活動頻繁。

「他有時候看起來可以正常應答，但有時候根本聽不懂別人在說什麼。」鄰居提到，王翁精神狀態不穩定，有時能正常對話，有時反應遲緩，認知能力疑似受影響；賴女則常因情緒壓力找鄰居聊天抒發，神情顯得焦慮。事件曝光後，引發社區與社群廣泛討論。

