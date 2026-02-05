102歲人瑞娶68歲看護爆7億爭產！律師揭3大疑點抖：結局恐和想的不一樣

社會中心／林昀萱報導

102歲人瑞突娶69歲看護，子女衝醫院搶人。

102歲王姓老翁與照顧30年，68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。賴女則強調老翁是自願的。這起事件引發關注，律師王至德分析此案關鍵，指出雙方對簿公堂「判決結果可能會跟我們想的不一樣」。

還原此事件，台北市1名102歲王姓人瑞，今年1月5日與68歲賴姓女看護登記結婚，3天後子女探視時得知此事，遂對賴女提出強制告訴。3日下午，賴女帶王姓人瑞到馬偕醫院就診，子女直接在醫院門口搶人，造成賴女受傷送醫，事後賴女也反告王翁子女。據了解，王姓人瑞育有10名子女，其中2人已經過世；1991年間，王姓人瑞健康狀況不若以往，家屬決定為他聘請女看護，賴女便入住新生北路住家，開始照顧王翁生活起居，由於賴女的2個兒子前往大陸經商，兩人便過著相依為命的生活，時間超過30年之久。

原本賴女不忮不求，直到2個兒子返回台灣後，赫然發現母親仍在照顧王翁，遂建議母親爭取自己應有的名分，賴女才向王姓人瑞提起此事，並獲得對方的同意；今年1月5日，兩人前往戶政事務所登記結婚，由於王姓人瑞面對戶政人員詢問時對答如流，所以他與賴女得以結為合法夫妻。但王翁子女無法諒解賴女作法，全因父親名下全是不動產，所以子女合出一筆資金，用來給付賴女的看護費，等於賴女是拿錢辦事，不該再對父親的資產有非分之想，並認為父親在賴女的慫恿下，沒有經過深思熟慮便答應結婚。不過，戶政事務所的人員表示去登記的時候，人瑞都能應答才會讓他們登記。

百歲人瑞名下有7億房產土地。

律師王至德在臉書粉絲專頁「法老王 - 王至德律師」點出三大疑點，人瑞在已高齡102歲的時候還跟女看護結婚，如果是真愛的話，兩人差距34歲的戀情也是很感人，若名下無財產肯定也是一段佳話。但就壞在他名下有高達7、8億的財產，而且年事已長，也可能有神智不清的情形，不禁讓人懷疑女看護是不是為了錢而把神智不清的人瑞推去登記結婚？另外一個讓人質疑的點是，人瑞是在什麼狀況之下會想要跟看護結婚的？是為了把財產過戶給她嗎？否則以兩人年紀不太可能再生小孩，剩下的可能就只有純純的愛情與純粹的財產，為什麼還會想要結婚並瞞著子女很值得了解。再來是子女表示看護不讓他們看爸爸，若為真就更奇怪了。「是什麼原因讓看護不讓子女們看爸爸？就算一次、兩次剛好遇到回診等事情，人瑞有這麼多事情要忙嗎？忙到沒機會讓子女來看他？整件事情怎麼想都很詭異。另外，102歲還有體力去戶政事務所登記，我都不知道該佩服他的毅力，還是佩服那2億元的魔力......」

王至德律師認為，對簿公堂最終結局恐和我們想的不一樣。

王至德表示，一邊是說人瑞不可能有跟看護結婚的動機，一邊是說戶政人員都能作證人瑞登記結婚時還能正常應答，整個就是羅生門。其實如果子女常去看父親，多半會察覺到他可能開始失智，在這個時候去聲請監護宣告或輔助宣告的話，就不怕被用各種方式移轉財產，或是可以拿來證明人瑞已經失智，婚姻很可能因而無效，不過本事件沒有人幫人瑞聲請監護宣告或輔助宣告。他揣測，這件事鬧上法院，法官很可能會傳戶政人員去作證，如果戶政人員能具結後說登記時人瑞神智清楚的話，看護雖然分不到婚後剩餘財產分配，因為錢大多是人瑞婚前就有的，但她具備「配偶」身分，依法可以與子女平分遺產，這才是這樁婚姻背後的金錢核心。

王至德總結：「雖然我們都覺得事情不單純，但是法官依法論法，判決結果可能會跟我們想的不一樣，不過真相如何，說真的，只有當事人知道了......」

