102歲人瑞娶68歲看護 戶政事務所：見清楚應答才辦理

持續帶您來追蹤這名賴姓看護，她受僱照顧王姓人瑞起居近20年，但今年開始，賴姓看護拒絕讓子女探視父親，還爆出與人瑞已登記結婚。人瑞子女質疑，父親經過醫生判斷，有明顯認知退化，只能表達「好，對」等簡單字句，而當時辦理結婚登記的戶政事務所人員，則強調有依照規定確認老翁意願，見對方清楚應答，才辦理登記。

出遊開心合影，賴姓看護就站在人瑞身旁，同行的還有家人，大家看起來感情融洽，但看護做著做著，一夕間卻突然變了身分，老翁家屬VS.警察說：「他是看護，我要帶我爸回老家，有親戚在那邊，他說不行。」想帶爸爸回家卻被阻擋，接下來看護這句話，更讓家屬傻眼，看護VS老翁家屬說：「我跟他登記結婚，我是他太太而已。」照顧爸爸十多年的看護，變成後媽家屬難以接受。

記者張權說：「實際來到王姓老翁和看護，所在中山區這棟(社區)住處，附近鄰居都表示，常常看到看護，推著王姓老翁出門。」附近鄰居說：「常看他推出來啊，狀況時好時壞，但很難說到底狀況怎麼樣。」附近民眾說：「有看過老翁啊，看護感覺很想找人說話，感覺他壓力很大。」

沒想到最後事件演變成，醫院搶人大戰，到底人瑞是自願結婚還是另有隱情，人瑞兒子說：「爸爸醫師有證明，他現在已經智商很低了啦，沒辦法講話，而且只會嗯嗯，好，不好就這樣子而已。」

中山戶政事務所秘書高麗敏說：「問什麼她答什麼內容是正確的，我們就會受理，我們是做書面審核，事務所這邊是做書面審核，如果書面文件都齊備，也有證明人上面簽名，然後我們就會受理。」

根據了解賴姓看護離過一次婚，有兩個兒子，照護人瑞近20年，直到今年1月5日雙方登記結婚，彷彿五億高中生翻版，看護與人瑞家屬各有主張，畢竟攸關財產繼承，就看家屬能否提出相關證明。

