102歲人瑞秘婚看護！2億資產已轉移 鄰居爆「私下真實互動」

台北市一名身價高達8億元的102歲王姓人瑞，與照顧他長達17年的68歲賴姓看護於今年1月5日完成結婚登記，王翁的十名子女卻對這場婚姻毫不知情。家屬指控，王翁名下約2億元資產疑已轉移至賴女及其兩名子女名下，質疑婚姻涉及財產安排，甚至存在「騙婚」情形。鄰居則透露，事件爆發前，賴姓看護還會在社區與鄰居聊天抒發心情，但她和王姓人瑞結婚一事，確實讓大家非常驚呀。

家屬趁機推走王姓老翁。 （圖／中天新聞）

王翁子女於今年1月8日前往住處探視時，才發現父親已在3日前辦妥結婚手續。由於王翁過去從事土地代書工作，累積多筆不動產與土地，總值估約8億元，家屬認為婚姻與資產分配可能有所關聯。子女表示，自2009年賴女開始照護以來，王翁已陸續將部分房地產移轉給賴女及其兩名子女，總值約2億元，成為本案爭議重點。

廣告 廣告

3日下午約3時，王翁3名兒子、3名媳婦及4名孫輩趁賴女陪同就醫之際，在馬偕紀念醫院門口將老翁接走，雙方當場爆發激烈爭執與拉扯。家屬指出，今年起賴女便逐漸阻止家屬探視父親，甚至拒絕讓人瑞返家團聚，情況形同限制自由。直到家屬得知父親已完成結婚登記後，雙方衝突全面升高，最終在醫院外爆發搶人畫面。

家屬質疑登記程序過於草率，表示雙方年齡相差34歲，兩名證人之一為賴女之子，另一人疑為其友人，但戶政人員在辦理登記時，未對此提出進一步確認，僅完成形式審核即受理登記。家屬認為，父親年事已高，近年精神狀況時有起伏，卻在他們毫不知情的情況下完成結婚登記，形同「被結婚」，質疑看護是否在精神狀態存疑的情況下促成婚姻。

家屬推著王老先生一路衝向醫院後門。 （圖／中天新聞）

附近住戶透露，賴女自2009年起擔任看護，兩人長期出入社區並不陌生，常見賴女推輪椅陪同就醫。鄰居表示，王翁精神狀態起伏明顯，有時能正常對話，有時卻難以理解他人言語，反應顯得遲緩恍神，甚至出現恍惚呆滯神情，認知能力似已受影響。另有住戶觀察，賴女近來情緒壓力似乎較大，常顯得煩躁並找鄰居聊天抒發，神情流露焦慮，在社區中似乎試圖找人聊天紓壓，未料新聞傳開，竟已秘婚，引發社區議論。

中山戶政事務所回應指出，依現行規定，戶政人員僅能進行書面文件審查，並透過簡單對話確認當事人能正常應答，若文件齊備，即須依法受理登記，並無權否決婚姻效力。戶政單位說明，行政機關僅能進行形式審查，而登記當下與當事人簡單對話，若確認對方能應答且表達結婚意願，文件齊全即須依法受理，並無權力因年齡差距或疑似失智而否決婚姻。戶政單位也說明，賴女過去曾有一段婚姻，並育有2名子女。

目前王翁已由子女強行接回照顧，家屬堅決主張父親無行為能力，已委任律師正式提告，將透過法律途徑訴請婚姻無效並追討資產，同時聲請對父親的監護宣告。法院也將參考醫療鑑定及鄰居等證人說法釐清。

延伸閱讀

陳宗彥腦溢血二度開刀！醫曝昏迷指數僅3分：死亡率5成

AI搶飯碗！陸機器人記者現身多地兩會「跑新聞」爆紅

低溫來襲引發心血管風險！國健署籲：起床「慢熱起穿行」