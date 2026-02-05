102歲人瑞突娶68歲看護遭疑「粉紅收屍隊」 律師逆風：陳松勇也是

一名身價約8億元102歲的阿公，上個月突然娶了長年照顧他的看護。（圖／AI示意圖）

台北市中山區某醫院近日發生一起離奇事件，一名身價約8億元102歲阿公由68歲台灣籍看護陪同前往醫院回診，未料在離開醫院大門時，竟遭自稱家屬者當場將人推走，看護被推倒在地並高喊「警察救人」。由於對方動作迅速，早已離開現場，醫院保全雖一度試圖攔阻，但對方表示自己是家屬，且聲稱後方有人欲追趕，現場人員一時難以判斷，只能放行，事件曝光後引發社會高度關注。

事件爭議源自這名102歲人瑞在今年1月與長年照顧他的賴姓看護完成結婚登記，部分輿論質疑看護是否涉及財產動機。對此，網紅律師「巴毛律師」陳宇安在臉書粉專發文，提出不同於主流輿論的觀點，呼籲外界換個角度思考。

陳宇安指出，許多人一看到102歲人瑞與看護登記結婚，第一時間便認定人瑞遭到欺騙，看護動機不單純，但也不排除事實可能正好相反。她提出疑問，「有沒有可能這個阿公的子女平常都沒有照顧關心他，就把它丟給看護。反而是這個照顧他多年的看護對他照顧的無微不至，讓他覺得有被關心被關愛，同時又對子女感到心寒的狀態下，所以願意跟看護結婚把財產留給看護。」

陳宇安也以已故藝人陳松勇為例指出，陳松勇過世前，曾在遺囑中將大部分財產留給印尼籍看護Yule，並認對方為乾女兒，當時同樣引發社會討論，但也反映長期照顧所建立的情感關係。

不過，陳宇安也強調，整起事件的關鍵仍在於人瑞登記結婚時的精神狀況。她指出，經手的戶政事務所人員已確認當事人能正常對答，才會協助完成結婚登記，且依法也須有2名證人確認雙方具備結婚真意。在目前資訊下，將看護直接標籤為「粉紅收屍隊」並不公平，但同時也必須說明，看護並無法律權力禁止親屬探望人瑞。

針對家屬可能採取的法律行動，陳宇安分析，若子女要提告撤銷婚姻，須先證明人瑞在登記結婚當下已喪失判斷能力，例如提出失智症相關醫療紀錄，或證明證人資格或見證過程存在瑕疵，相關細節可向護理師或醫療人員查證。然而目前不論戶政事務所或醫護人員，皆表示人瑞可正常溝通，家屬主張恐怕面臨困難。

陳宇安最後強調，即便已高齡102歲，只要具備清楚的意思表示，仍依法享有婚姻自由與自主決定權，外界不應僅因年齡或身分，就否定當事人的選擇。

