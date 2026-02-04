102歲人瑞突娶68歲看護？兒孫衝醫院「搶人」

醫院外爆發搶人大戰，家屬看到高齡102歲的老先生推著輪椅就跑。（圖／東森新聞）





台北有家屬指控今年初突然發現老父親的「配偶欄」多了名字，對方還是照顧老父親已經17年的68歲台灣看護。他們控訴看護，把所有人蒙在鼓裡，偷偷帶老父親去結婚，拿走大約2億的7間房產及保單，還不讓他們與老父親見面，提告之外，也跑到醫院外攔截，爆發搶人大戰，不過這名看護也駁斥一切指控並反告家屬。

醫院外爆發搶人大戰，家屬看到高齡102歲的老先生推著輪椅就跑，嚇得看護大叫，而這名看護同時也自稱是老先生的妻子。自稱老先生妻子看護：「警察來啊，警察來啊，警察救人啊。」

家屬們拼命往前衝，早已規劃路線準備好車。

員警vs.老先生家屬：「（怎麼了），沒事沒事，沒有他是我公公，家人，我們是家人。」

子孫媳婦全出動，因為他們指控，68歲看護偷偷帶102歲的老先生去登記結婚，把所有人蒙在鼓裡。

102歲老先生兒子：「1月5號突然間拐我爸爸去結婚，長期的看護搖身一變女主人嚇死人，我認識我老爸72年了，我都不能去看我老爸。」

老先生兒子：「妳不能禁止我去看我老爸欸。」

家屬指控要找老先生，卻被拒於門外，因此到警局對看護提出強制罪。

102歲老先生兒子：「她禁止我跟我老爸來往豈有此理。」

家屬痛批像5億高中生翻版，指出102歲人瑞王老先生，年輕時是土地代書，有大筆錢財，土地房子總價值高達7.8億。去年11月子女們聲請監護宣告，但宣告還沒下來，就發現這名台灣看護成了老先生的配偶，懷疑看護名下多了7間房子、8000萬保單，加一加2億多。

102歲老先生兒子：「她當然是貪圖我爸爸的錢，醫師有證明我爸爸，現在已經智力智商很低了，沒辦法講話。」

非本案律師李育昇：「家屬可以準備有關，長輩精神狀況不良相關證據，來提起婚姻無效，撤銷婚姻的（訴訟）。」

事後，中山戶政事務所曾指出，臨櫃受理時，老先生都能應答，才讓兩人登記。

家屬未來除了走法律途徑，也搶在過年團圓之前，在醫院外攔截，把老先生帶回家照顧。至於看護也提告強制公然侮辱，申請保護令，婚姻有沒有疑義，案件交由司法解決。

