102歲人瑞突娶68歲看護 家屬遭反告3罪、須遵保護令

【緯來新聞網】台北市一名102歲王姓人瑞與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成婚姻登記後，引發家庭成員強烈反彈。家屬近日在醫院外和賴姓女子上演「搶人大戰」雙方發生肢體衝突，事後互提告訴，案件涉及高齡婚姻效力、當事人意思能力與高額財產歸屬，目前已由警方與司法機關依程序處理。

家屬質疑，高齡102歲的爸爸完成結婚登記時是否具備完全意思能力。家屬指出，婚姻登記後，爸爸與外界接觸明顯受限，親屬多次前往探視未能見面，即使報警協助仍無法確認其實際狀況，進而質疑婚姻登記是否建立在充分知情與自願基礎上。



賴姓看護則強調婚姻登記過程未涉及強迫，王姓人瑞是在清楚理解情況下自行完成程序。她認為，爭議源自家屬對財產分配的擔憂，而非婚姻本身的合法性。



家屬表示，王姓人瑞育有10名子女，其中2人已過世。今年1月8日，子女前往新生北路住處探視父親時，才從其口中得知已於1月5日與賴姓看護完成結婚登記。部分子女對此表示難以接受，認為父親可能未充分理解法律後果，隨後以強制為由向警方提出告訴。



衝突於本月3日下午進一步升高。當時賴姓女子陪同王姓人瑞前往馬偕醫院就醫，王姓人瑞3名兒子、1名媳婦及4名孫子女在醫院外守候，雙方隨後發生拉扯。過程中賴姓女子受傷，王姓人瑞則被家屬推上車帶離現場，家屬事後將其安置，改由長子或次子照顧。



相關人士指出，王姓人瑞過去曾從事土地代書工作，名下在台北市持有多筆不動產，資產規模估計約8億元。家屬擔憂婚姻關係可能影響既有財產結構，因此對賴姓女子的動機提出質疑，但賴姓女子否認相關指控。



事件發生後，賴姓女子已向警方提出傷害、強制及妨害名譽等告訴，並向法院聲請保護令，要求王姓人瑞子女不得在50公尺內接近她。警方表示，所有報案與告訴均已完成受理，後續將配合檢警與司法機關調查，針對婚姻登記合法性、當事人意思能力及相關衝突責任進行釐清。

