102歲人瑞突娶68歲看護！律師曝若婚姻有效 財產這樣分子女恐拿不到

記者楊佩琪／台北報導

▲102歲王姓人瑞突然娶了68歲的看護，引爆輿論熱議。（圖／翻攝畫面）

102歲王姓老翁與照顧30年，68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。賴女則強調老翁是自願的。律師葉恕宏表示，關鍵爭點將是老翁在登記時的「心智狀態」，且若婚姻有效，配偶可以先請求剩餘財產分配，剩下的才是遺產，再進行繼承分配。家屬還得注意老翁是否將全部財產贈與給配偶，可能其他符合分配資格的家屬一毛錢都拿不到。

葉恕宏表示，王姓老翁子女可以提起確認婚姻無效訴訟，但婚姻是否有效，關鍵得證明老翁到底有沒有結婚的「真意」。意即老翁在結婚登記當下，如果有神志不清、無法言語或有明顯認知障礙失智狀況，婚姻有效性便有瑕疵，假結婚更是如此。

如果老翁和看護的婚姻有效，財產分配又是一大戰場。葉恕宏表示，成為老翁妻子的看護，在老翁死亡後，可以先請求剩餘財產分配，剩下的錢才是遺產，依配偶及直系血親卑親屬的人數平均分配。

舉例老翁的財產有8億，看護的財產有2億，進行剩餘財產分配後，看護可以先拿走3億，剩下5億就是遺產，依配偶和直系血親卑親屬人數「平均分配」，即5億由看護、10名子女等直系血親卑親屬人數分，共11人就分成11份、15人就15份。

如此看來，老翁和看護的婚姻若被認定有效，老翁過世後，看護便有2次分得財產的機會。葉恕宏表示，還有一件事家屬要多留意，老翁在世時，可以將全部財產贈與妻子，也就是看護，如此還不用繳贈與稅。

