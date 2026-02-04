102歲人瑞突娶69歲看護 子女衝醫院搶人：豈有此理

記者徐湘芸、鄭翔仁 / 台北報導

台北中山區日前發生當街搶人戲碼！一名102歲人瑞王先生，年初突然和照顧他10幾年的看護登記結婚，但子女完全不知情，直到探望父親被拒於門外才得知，子女提告控訴，父親形同被囚禁，認為看護是覬覦父親名下上億房產，趁著父親回診時趁機搶人，目前看護也對王家子女聲請保護令，也因此鬧上法院。

一名102歲人瑞王先生，年初突然和照顧他10幾年的看護登記結婚，但子女完全不知情。

王家子女vs.賴姓看護：「警察！警察來啊！警察救人啊！」

馬偕醫院外上演搶人戲碼，還以為是當街擄人，警方趕緊上前關切，沒想到。

子女們多次見不到父親，最後只好出此下策當街搶人。

王家子女vs.員警：「沒事沒事，（他是我公公，我們是家人）。」

他們搶的人正是坐著輪椅、高齡102歲的老爺爺，原來爺爺是他們的父親，但子女們已經許久沒見到爸爸，趁著回診時，趕緊將老父親帶走，控訴害他們父子分離的正是照顧爸爸10多年的看護賴女士。

賴姓看護當時和子女們在醫院外推擠，眼睛受傷紅腫，不停哭訴，因為老爺爺同時也是他剛結婚滿1個月的先生。

王家四兒子驚訝直呼，「她長期的看護，搖身一變遺囑人」。

百歲人瑞王老先生，早年從事土地代書，名下擁有約7億的房產和土地，家屬表示賴女士2009年照顧父親後，父親陸續給了看護和看護2名兒子7間房子和7筆土地，還有10幾張保單，價值約2億多元。沒想到2人今年初突然登記結婚，家屬完全不知情。

王家四兒子：「形同囚禁啊！她禁止我跟我老爸來往，豈有此理。」

王老先生，早年從事土地代書，名下擁有約7億的房產和土地，認為看護是覬覦父親名下房產。

非本案律師李育昇：「家屬可以準備有關長輩精神狀況不良，或者無法言語、完整表達自己意思的相關證據，來提起確認婚姻無效，撤銷婚姻或撤銷財產移轉登記的訴訟，來進行救濟。」

目前賴姓看護也對王家子女提告傷害和強制並聲請保護令，雙方也已提出民事告訴，對簿公堂。

