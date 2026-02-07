102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方

社會中心／施郁韻報導

102歲王姓人瑞與看護登記結婚。（圖／翻攝畫面）

台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。

據悉，王姓人瑞育有10名子女，其中2人已經過世；今年1月8日，子女前往新生北路住家探視父親，從父親口中得知，他與賴女在1月5日登記結婚，子女不滿，認為父親是在「不知情」的狀況下登記結婚，對賴女提出強制告訴。

王姓人瑞曾任土地代書、名下擁有數筆不動產，身價估計達8億元的，無預警與照顧他長達27年的68歲賴女登記結婚。王家四兒子難掩震驚與憤怒，直言：「我認識我老爸72年了，我今年都72歲，竟然連看爸爸的權利都被剝奪？看護突然變女主人，真的嚇死人了！」

李怡貞5日在臉書發文表示，結婚證人有兩位，一位是看護的兒子、另外一位是看護的朋友，兩個證人都是預先在擋結婚無效的這條路以及撤銷婚姻的路。由於這兩個證人到庭具結，絕對是會做出有利看護的證稱。一定是說有確認有親眼見聞阿公要結婚。

李怡貞說，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟，三級三審，打到一半阿公做仙也很自然。「遺孀當然有繼承權，遺產當然有得分。」

李怡貞感嘆，賺錢的方式都寫在刑法，賺大錢的方式寫在親屬法。



