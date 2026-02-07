102歲人瑞閃婚女看護爆搶人 2名證婚人身分曝光

台北市中山區馬偕醫院近日發生一起當眾搶人事件，一名102歲人瑞突然與照顧自己17年的68歲台灣籍賴姓看護登記結婚，家屬質疑對方覬覦財產，趁著回診時推開看護並推走輪椅，引發社會高度關注，如今雙方的證婚人身分也曝光了。

102歲人瑞與64歲看護結婚，爆出搶人大戰。（圖／中天新聞）

據悉，王姓人瑞曾是土地代書，名下擁有多筆台北市房產，身價高達約8億元。王家子女指控，賴女未經家屬同意，私自帶著王翁前往戶政機關辦理結婚登記，直到今年1月5日他們才驚覺父親已秘密結婚。

家屬控訴，當他們想回家了解狀況時，卻被看護擋在門外，讓家人完全無法接受，看護突然升格成女主人。因此他們選擇在回診時採取行動，當賴姓看護陪同人瑞前往馬偕醫院就醫時，家屬推開看護、直接推著輪椅離去。賴姓看護立即高喊請警察前來處理，趕到現場的員警面對家屬自稱才是真正親人的說詞，一時之間無法判斷該如何處置。

廣告 廣告

家屬推著王老先生一路衝向醫院後門。 （圖／中天新聞）

王姓人瑞的四兒子透露，賴女婚後不僅多出好幾筆父親的金錢與房產，父親房內的金庫裝著3千多萬現金，都是子女給的孝親費，那筆錢賴女也想要侵吞。然而，根據《民視新聞》報導，家屬經過調查後發現，兩名證婚人中，一位是賴姓看護的兒子，另一位身分目前尚未查明，但初步了解疑似是賴姓看護的朋友，這樣的證婚人組成，讓整起事件更顯微妙。

有律師認為，本案關鍵在於雙方去戶政事務所登記結婚時，人瑞的精神狀況是否還清楚，以及證婚人身分問題，這些將是影響後續法院審判的決定性因素。

延伸閱讀

謎樣倒匝道口！高雄男「遭3車輾」人沒了 他竟然肇逃

寒流殺到「雪線下修」！陽明山可能降雪 交管措施出爐

福建提「4個加快」加緊兩岸融合 台商春節聯誼24日在台中