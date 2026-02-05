102歲人瑞閃婚68歲台灣看護 律師逆風提一觀點：想想陳松勇

日前北市中山區某醫院門口發生家屬推倒看護，當場搶走102歲阿公事件，讓現場全都看傻眼。（圖／中視新聞）

台北市中山區某醫院近日發生一名102歲阿公由68歲台灣看護帶至醫院回診，出大門時阿公竟遭家屬當場推走，看護被推倒大喊警察救人，但家屬腳速飛快早已跑離現場，醫院保全攔人時聽到對方說是家屬，後頭有壞人想追他們也一頭霧水，只能放對方離開。離奇事件引發關注，對此「巴毛律師」逆風提出一觀點，要大家想想陳松勇。

「巴毛律師」陳宇安在臉書粉專表示，許多人看到102歲的人瑞與看護閃婚，第一個想法就是人瑞被騙了，看護一定是貪圖阿公的財產。但她卻冒出一個想法，有沒有可能事實反過來，是阿公的子女、孫子平常都沒有關心，全都丟給看護在照顧，讓阿公有被關心、關愛的感覺，又對子女心寒，才會決定跟看護結婚，好把財產都留給對方？就如多年前陳松勇過世時，也是在遺囑中把大部分財產都留給印尼籍看護Yule，還認對方為乾女兒。

不過陳宇安也指出，一切都要端看阿公的精神狀況是否正常，這點經手的戶政事務所人員回答是肯定的，才會幫對方辦理，同時也需要看登記的當下，2名證人是否清楚兩人有結婚真意，目前看來把看護定位成「粉紅收屍隊」不太公平，但看護的確沒有權力禁止親屬探望阿公。

陳宇安補充，子女若要提告，首先要證明人瑞在登記結婚時已經神智不清，例如有無失智症相關就醫紀錄，或是見證人資格有問題，這部分可以找護理師詢問，但如今戶政事務所與護理師都表示人瑞可以正常對答，因此家屬希望也可能落空。最後她強調，就算是102歲的人瑞，也有自由意識決定要跟誰結婚。

