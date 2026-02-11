102歲人瑞閃婚68歲看護，掀8億家產爭奪戰！子女能提婚姻無效？能討回贈與土地保單？律師一次解惑

台北市中山區一名102歲人瑞，上月突與68歲台籍看護登記結婚，並將總值約2億元的土地與保單過戶或變更給看護及其子女，而老翁子孫全然不知情。雙方日前在醫院外上演「推輪椅搶人大戰」，騷動引發警方關切，家屬懷疑老翁被軟禁，控訴看護覬覦數億房產，事件曝光後讓外界譁然。

北市一名身價高達8億元的102歲王姓人瑞，上個月突然與照顧多年的68歲賴姓看護登記結婚，子女全然不知情。婚後，看護搖身一變成為「配偶」，不僅禁止家屬探視，王家兒孫甚至在醫院上演「推輪椅搶人」戲碼，場面一度驚動警方，讓路人全看傻。

王姓老翁日前赴醫院就診，被賴姓看護推出醫院準備離開時，王家子孫看準時機，突然衝上前推開看護，推著輪椅往反方向狂奔離開。賴女當場大喊「警察來啊」、「警察救人啊」，引起警方上前了解，沒想到家屬卻急忙解釋「這是我公公」，讓警方難以判斷究竟是家務糾紛還是強制行為。

突襲登記，家屬怒控騙婚、爭產

原來，老翁在上個月與賴姓看護完成結婚登記，子女事後才得知。家人返家想了解來龍去脈，卻被拒於門外，兒子氣憤怒喊：「你不能禁止我探望老爸！」賴女則強硬回嗆，強調自己是合法配偶，有權決定一切，家屬憤而報警。

據悉，王姓老翁過去曾任土地代書，名下坐擁多筆土地與房產。家屬質疑，父親早已神智不清，遭看護長期布局、誘騙結婚以奪產。

一查之下更發現，老翁名下7筆土地與8,000萬元保單，總值約2億元，已過戶或變更給看護及其子女，痛批戶政事務所輕易同意這起充滿疑點的婚事。對此，戶政事務所澄清，當時登記結婚時，老翁能清楚回答問題，因此依法受理。

法律站在誰那邊？律師：不是不管，是「時間未到」

針對外界質疑「法律是否管不了這種婚姻？」律師蘇家宏在臉書指出，關鍵不在對錯，而在法律身分與程序時點。

一、子女目前無法提告「婚姻無效」

婚姻屬於高度專屬的身分關係，只有夫妻當事人才能爭執婚姻效力。子女並非婚姻當事人，現階段無法提起「確認婚姻無效」之訴。

二、須待父親過世後，子女才能提告

等王老先生百年後，子女成為繼承人，若婚姻效力影響繼承權，才能依法提起確認婚姻無效之訴。

蘇家宏以「5億高中生案」為例，此案即是在當事人過世後，母親基於繼承關係提告，法院才得以審理並判決婚姻無效，理由為「欠缺結婚真意」。

三、阻止父子相見，可能涉及家庭暴力

成年人有權決定是否與家人見面，若父親本身不願見子女，配偶並無違法；但若父親與子女雙方皆有見面意願，卻遭配偶惡意阻止，造成精神痛苦，可能構成《家庭暴力防治法》所稱的精神暴力。

四、保護令關鍵在於「父親真意」

目前賴姓看護已對家屬提出強制罪、傷害罪告訴，並聲請保護令。法院通常會傳訊父親，確認父親是不想見兒子，還是遭到惡意阻止，或是家屬是否有違背父親意願的行為，進而確認是否有核發保護令的必要。

五、贈與土地、保單是否有效，仍待更多事實釐清

至於老翁將土地、保單移轉給看護是否合法，仍須釐清當時是否具備完整意思能力、是否遭受不當影響，才能進一步認定。

類似爭議不只一樁，91歲大亨收養小三獨得遺產

近期類似爭議不只一樁，去年嘉義一名顏姓地產大亨，曾坐擁嘉南大量不動產，身價一度高達10億元。儘管晚年投資失利，財產縮水只剩2億，身後仍引發子女爭產！

其中最大爭議點，在於顏姓大亨多年前將婚外情對象戴姓女子收養為養女，去年大亨以91歲之齡病逝，遺囑曝光後震撼家族！因為他將名下所有財產，全數留給這名養女。這也讓親生子女憤而提告，質疑父親晚年遭人操控；而養女則反控子女長年棄養。

當時蘇家宏也曾針對此案發表看法，直指「養女」有遺囑背書，獲得絕對的繼承優勢，「立遺囑人可以運用遺囑，將遺產送給任何人！就算不是法律上的親人，仍能合法取得遺產。」

蘇家宏解釋，如果顏姓大亨立下一份合法遺囑，將遺產全部給戴姓女子繼承，不管戴女是否為養女，都可以合法取得大亨的遺產。

至於子女主張遺囑內容違背「特留分」的規定，也不會影響合法遺囑的效力，只是在遺產分配上，子女可以主張特留分（1/2應繼分）的扣減權利，要求遺產不能全給戴女。換句話說，特留分的制度保障子女的部分繼承權利，保障原本（在沒有遺囑狀況下）子女可以繼承到父親遺產的一半。

最後，合法遺囑在扣除子女特留分之後，戴女仍可合法取得至少50％的遺產。

養女也有繼承權？「特留分」怎麼算？

蘇家宏也說，如果大亨已經透過合法收養程序，將戴女收為養女並向戶政機關登記，那麼養子女跟顏姓大亨3位子女的繼承權相同，如果顏姓大亨沒有配偶，4位子女（包括戴姓養女）就是繼承人，各子女的應繼分為遺產的1/4。

如果遺囑指定遺產由戴姓養女全部取得，其他3位子女可以主張特留分，每一位子女可以主張1/8（1/4*1/2）的特留分扣減，扣減後，戴姓養女將獲得5/8的遺產。

蘇家宏說，其實「養女」與「配偶」的繼承地位相同，都是依照人數平均繼承遺產。而成年人收養，除了雙方合意以外，還必須經過法院的許可，法院通常也會確認養女的父母是否同意，法院裁判准許收養後再去戶政單位登記。

相對的，結婚只要結婚雙方合意，並且有兩個以上證人見證，以結婚書面向戶政機關登記，就成為合法的配偶，程序上反而比起收養更來得簡單。

「家庭關係有百百種。」蘇家宏感嘆，民眾若真的擔心身後引發爭議、撕裂親情，不如事前做好安排，把剩下時間留給愛與擁抱，還有最珍惜的人。

