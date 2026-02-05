102歲人瑞「擁8億不動產」娶68歲看護 眾親搶人戶政揭實

社會中心／徐詩詠報導



台北市街頭日前上演一場離奇「搶人大戰」，主因在於一名102歲的王姓人瑞，被家屬發現與68歲的看護結婚，讓子女當場氣炸，趁老翁就醫檢查時，將輪椅連人一起「光速推走」。由於家屬大陣仗行動意外引發警方關切，王姓人瑞家屬則指控，看護覬覦老翁名下約8億元的不動產；對此，戶政事務所也曝光雙方登記的實情。





102歲人瑞「擁8億不動產」娶68歲看護 眾親搶人「推輪椅狂奔」戶政揭實情

子女利用看護帶王姓人瑞就醫空檔，連人帶輪椅直接推走，驚動警方關注。（圖／民視新聞資料照）

王姓人瑞日前在看護協助下前往就醫檢查，沒想到突然一群人衝上前把人瑞推走，同時將看護擋在一旁。看護被突如其來的狀況嚇到，一度高喊要報警，後續疑似在混亂中不慎受傷。警方到場了解後，這群帶走人瑞的民眾表示，自己是對方的兒孫，並控訴看護上個月突然與父親結婚，事前所有人都不知情。家屬曾打電話、返家想探視卻被拒於門外，甚至無法聯繫，讓他們認為父親疑似被限制行動，也質疑看護覬覦財產才前往登記，憤而報警提告。

受理雙方登記戶政事務所也出面說明。（圖／民視新聞資料照）





據了解，王姓人瑞過去從事土地代書，名下持有多筆不動產，價值約8億元。家屬主張，看護開始照顧父親後，父親便陸續將多筆不動產轉給看護及其子女，懷疑對方利用父親精神狀況不佳的情形，與其結婚並轉移財產。對此，戶政事務所人員表示，王姓老翁臨櫃辦理登記時，均能正常應答，才會依法受理登記。目前，其子女已透過法律途徑尋求協助；而賴姓看護則將提出傷害告訴並聲請保護令，後續仍有待司法釐清。













原文出處：102歲人瑞「擁8億不動產」娶68歲看護 眾親搶人「推輪椅狂奔」戶政揭實情

