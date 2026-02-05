102歲人瑞「疑被閃婚」看護爆財產移轉爭議 一關鍵判定行為是否有效

台北市中山區近期發生一起高齡婚姻與鉅額資產糾紛事件，一名102歲的王姓人瑞與最近才結婚的68歲賴姓女看護一同離開醫院時，王翁兒孫突然上前與賴女上演「搶人大戰」，甚至驚動警方。家屬指出王翁名下有多筆不動產，質疑賴女動機可疑，至於王翁與看護的婚姻、轉移財產的行為是否有效？如果是被誘騙，財產有辦法追回嗎？本報帶您一起了解。

看護、家屬雙方各執一詞

王翁家屬向警方表示，近日才得知父親竟與照顧多年的看護登記結婚，且返家探視時屢遭阻撓，並指出王翁名下擁有多筆不動產，資產估計高達7至8億元，近年已有部分房產、土地及保單轉移至賴女及其子女名下，憂心王翁在心智狀況不佳下，遭誘導結婚並移轉財產。

據了解，王翁與賴女上個月完成結婚登記，目前已有約7筆土地及8000萬元保單、合計約2億元的資產登記在賴女名下。家屬目前已將王翁接回照顧，並著手尋求法律途徑，釐清婚姻效力與財產流向。

賴女則反控遭王家人推倒在地，造成眼部受傷，已對王翁子女及孫輩等10人提出傷害、公然侮辱及強制等告訴，並向法院聲請保護令，相關案件均已依程序受理。

婚姻、轉移財產之行為是否有效？

事件一曝光掀起熱議，而賴女行為是否具有效力？高等檢察署資料指出，須有醫師診斷證明被害人進行財產處分，是否因罹患失智症而影響其辨識能力。實務上有不少案例因為家屬無法提出相關診斷證明，使訴訟結果不如預期。

建議家屬若發現親人出現失智症的症狀時，儘早尋求醫師診斷，並評估是否向法院聲請輔助宣告或監護宣告，不僅可避免不法人士藉機詐取失智患者的財產，在他人誘騙財產時也可提出相關診斷證明書，說服法官、檢察官被害人在進行財產處分時，欠缺法律上之意思表示能力。

至於王翁和賴女的婚姻是否有效，根據媒體報導，戶政事務所人員表示，當事人臨櫃辦理結婚登記時，王翁上能清楚應答相關問題，程序依法受理，並無違規情形。若家屬能證明王翁結婚登記或財產處分時，已喪失行為能力，婚姻及相關財產移轉有可能被認定無效，不過實際結果有待司法機關判定。

被誘騙的財產有辦法追回嗎？

失智患者遭他人誘騙之財產是否有機會追回，高檢署指出依《民法》規定，若失智患者已受監護宣告，其意思表示無效，即得請求返還及塗銷相關登記。若失智患者尚未受監護宣告，若能證明其意思表示是在無意識或精神錯亂中所為，一樣可依照《民法》第75條後段規定，其意思表示仍屬無效。

誘騙失智患者的財產是否構成犯罪？

若行為人以施用詐術手法詐騙失智患者之財物，即構成《刑法》第339條詐欺罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。若以施用詐術以外的方式，單純利用被害人智慮不足、意思能力薄弱，對事物不能為合理分析與利害判斷之情況，使之交付財物或得財產上利益之行為，則構成《刑法》第341條乘機詐欺罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。