102歲老翁閃婚68歲看護 醫院爆搶人大戰「2億元資產去向」成焦點

身價高達8億元的102歲王姓老翁，突然與68歲賴姓看護登記結婚，引發家屬強烈反彈。（示意圖／圖取自pexels）



身價高達8億元的台北102歲王姓老翁，上月突然與照顧他多年的68歲賴姓看護登記結婚，引發家屬強烈反彈。家屬指控，該名看護婚後限制家屬探視，甚至疑似涉及巨額財產移轉，雙方近日更在醫院爆發「搶人大戰」，警方到場後一時也難以釐清狀況。這起牽涉高齡婚姻與鉅額資產的案件，目前正由相關單位調查中。

兒女醫院搶人推輪椅狂奔 看護大喊：救人啊

王姓老翁日前前往台北市中山區某醫院就診，當天由賴姓看護推著輪椅準備離院時，王姓老翁的兒女與孫子突然上前推開看護，隨即將輪椅往反方向推走。賴姓看護當場高喊「警察救人啊」、「警察來啊」，員警獲報後立即上前關心。家屬則急忙解釋「這是我公公」，突如其來的拉扯場面，讓在場員警與路人一時錯愕，賴姓看護也疑似在推擠過程中受傷。

家屬指出，上個月才得知父親已悄悄與賴姓看護完成結婚登記，返家欲了解事情原委，卻遭賴女拒於門外。家屬不滿表示「你不能禁止我探望老爸」，賴女則回嗆自己身為合法配偶，有權決定相關事務，雙方衝突升高，家屬因此報警處理。





據了解，王姓老翁過去曾任土地代書，名下擁有多筆土地與房產，家屬懷疑賴姓看護覬覦家產，甚至可能在老翁心智狀況不明的情形下完成結婚登記。

家屬疑戶政事務所輕易答應婚事 看護反告傷害罪





家屬進一步透露，王姓老翁名下7筆土地，以及約8000萬元保單、總價值約2億元的資產，已陸續移轉至賴姓看護及其子女名下，質疑戶政事務所輕易同意這樁存在疑慮的婚事。對此，戶政事務所澄清，辦理結婚登記時，老翁應答正常，符合法定要件，因此依法受理。





目前，王姓老翁家屬已循法律途徑尋求協助；賴姓看護則反控家屬涉犯強制罪與傷害罪，並聲請保護令。這樁牽涉高齡婚姻、醫療照護與巨額財產的爭議，究竟是否合法，仍有待司法進一步調查釐清。

