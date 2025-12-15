103歲奶奶簽署預立醫療 坦然面對生死 備妥壽衣、遺照

新竹台大分院主任賴秀昀到宅訪視時，許奶奶愉快分享生活點滴，並流露對家人深切的感恩與對生命的珍惜。（新竹台大分院提供／王惠慧新竹傳真）

新竹103歲的許奶奶，在家人陪伴與醫療團隊協助下，於家中完成《預立醫療照護諮商》及《預立醫療決定》簽署，成為新竹台大分院推動預立醫療決定以來，最年長的預立醫療決定意願人，她以豐富的生命經驗與豁達的人生觀，從容為自己立下人生的最後約定。

新竹台大分院指出，許奶奶與許多長者一樣不便頻繁前往醫院，因此接受居家醫療照護，日前因為肺炎，需要接受密集抗生素治療，子女知曉許奶奶不喜歡住院，在醫師評估建議下，選擇在宅急症照護，搭配遠距醫療，醫師可即時評估，同時降低交叉感染風險，更符合她的意願。

在宅急症照護期間，居家護理師發現，許奶奶雖然高齡，但意識清楚、性格開朗，每次居家訪視都堅持親自迎接及目送醫療團隊，診療過程從不避諱談論臨終話題，並總說，「我的孩子們都很孝順，我的人生已經很圓滿，如果說還有什麼願望，我希望走的時候順其自然，不要多餘的治療。」

居家護理師遂向許奶奶及家人說明，衛生福利部自民國114年5月1日起，將「居家醫療照護整合計畫個案」的預立醫療照護諮商費納入健保給付，協助許奶奶人生關鍵時刻的選擇能更貼近自身期待。

完成預立醫療決定簽署後，許奶奶還主動向醫療團隊展示自己早已準備好的遺照與壽衣，以豁達、平和的心境面對生命的有限，坦然心態讓家人安心，也成為最佳的生命教育示範，令在場團隊深受感動。

「住院前移、在宅醫療化是高齡社會的必然趨勢，也更符合長者希望在熟悉環境接受照護的期待。」新竹台大分院老年醫學部主任賴秀昀指出，隨著在宅急症照護推行，許多過去必須前往急診或短期住院處理的問題，如今均可由醫療團隊在家中完成。

賴秀昀也說，居家醫療照護整合計畫個案預立醫療照護諮商費納入健保給付，讓高齡長者有機會在熟悉、安全的環境中接受預立醫療照護諮商，提升長輩簽署預立醫療決定的可近性與意願，更能讓長輩自然表達自身價值觀，做出真正屬於自己的醫療決策。

