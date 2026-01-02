103歲嬤預立醫囑，完成人生最後約定！盼「走時順其自然，不要多餘治療」…今年逾3萬人簽署「到宅諮商」也行





根據衛福部統計，今年有超過3.4萬人完成預立醫療決定，較2024年成長逾34%，顯示愈來愈多熟齡族群開始為生命終點預作準備，維護個人醫療自主的權利與尊嚴。

過去因簽署前需自費諮商，使得許多民眾裹足不前，如今隨著到宅與住院中預立醫療諮商納入健保，民眾可以在最安心的地方做決定，也讓家人更理解彼此最在意的事。

現年103歲的許奶奶，就在家人陪伴與醫療團隊協助下，於自宅完成預立醫療照護諮商與預立醫療決定，成為新竹臺大分院推動以來最高齡的簽署者。她坦然說出「走時順其自然，不要多餘治療」，為自己立下人生最後的約定。

《病人自主權利法》自2019年1月上路至今將滿7年，據衛福部統計，截至2025年12月24日為止，累計已有128,553人完成預立醫療決定（Advance Decision, AD）。

其中今年新增34,572人，年增幅約34％。簽署年齡層以60～69歲最多，其次為50～59歲與70～79歲，顯示愈來愈多熟齡族群，開始為人生最後一段路預作準備。

然而，相較於今年已有8萬多人完成「預立同意安寧意願註記」，真正預立醫療決定人數仍偏低，顯示「知道很重要」與「真的去做」之間，仍存在一段差距。

不過隨著4類對象「住院時」預立醫療照諮商（Advance Care Planning, ACP）費用納入健保給付，越來越多人能為自己的醫療選擇預作決定，住在新竹的百歲許奶奶，就是將「知道」化為行動的案例。

百歲嬤拒絕無效醫療，立醫囑為家人留指引

現年103歲的許奶奶，在家人陪伴與醫療團隊協助下，於自宅完成「預立醫療照護諮商」及「預立醫療決定」簽署，成為新推動預立醫療決定以來，年齡最高的簽署者。

許奶奶簽署預立醫療決定的契機，要從居家醫療談起。長期接受居家醫療照護的她，因肺炎需要密集抗生素治療，考量她一向不喜歡住院，子女在醫師評估建議下，選擇「在宅急症照護」，讓她能在熟悉的家中接受治療，並透過遠距醫療即時監測病況，同時降低交叉感染風險。

居家護理師在訪視中發現，許奶奶雖然高齡，卻意識清楚、性格開朗，每次都堅持親自迎接、目送醫療團隊。

談到生命終點，她毫不避諱，反而淡然地說：「我的孩子們都很孝順，我的人生已經很圓滿，如果說還有什麼願望，我希望走的時候順其自然，不要多餘的治療。」

到宅ACP，助長輩安心做關鍵決定

在政策支持下，自2025年5月起，「居家醫療照護整合計畫個案」的預立醫療照護諮商費已納入健保給付。居家護理師主動向許奶奶與家人說明後，新竹臺大分院預立醫療照護諮商團隊很快到府，協助她逐一釐清不同臨床情境下的醫療選擇。

完成簽署後，許奶奶甚至主動拿出早已準備好的遺照與壽衣，以豁達、平和的心境面對生命的有限。這份坦然，不僅讓家屬有勇氣面對臨終議題，也像是一堂無聲卻深刻的生命教育課，讓在場家人與醫療人員深受感動。

新竹臺大分院老年醫學部主任賴秀昀指出，「在宅醫療化」是高齡社會的必然趨勢，也更符合長者希望在熟悉環境接受照護的期待。隨著在宅急症照護推行，許多過去必須前往急診或短期住院處理的問題，如今均可由醫療團隊在家中完成。

如今，居家醫療照護整合計畫個案預立醫療照護諮商費納入健保給付，也讓高齡長者有機會在熟悉、安全的環境中接受預立醫療照護諮商，提升長輩簽署預立醫療決定的可近性與意願。

預立醫療決定，讓家人理解「最在意的點」

除了在家可進行諮商之外，住院中病患也有機會作選擇。

花蓮一位70歲、患有輕度失智症的男性，長期受慢性阻塞性肺病與三高所苦，近年又歷經腦幹中風，行動力逐漸下降。近期因衰弱加劇住進衛福部花蓮醫院，醫療團隊以「延緩失能」為目標，整合營養科、中醫科與復健科共同照護。

在治療之外，團隊也不斷傾聽他真正的擔憂──他害怕未來臥床、插管、仰賴管灌維生，而那並非他想要的人生終點。

花蓮醫院醫務秘書江俊宜表示，團隊始終以「What is the patient’s matter?（病人最在意的是什麼？）」作為核心提問，在充分溝通後，協助患者於住院期間完成預立醫療決定，讓他的意願得以被尊重，也讓家屬未來有所依循。

自2024年7月1日起，「住院中」的下列四類對象，健保可給付預立醫療照護諮商費用：

1.符合安寧緩和醫療條例末期患者 2.有自主行為能力輕度失智症患者 3.衛福部公告「難以忍受、無法治癒疾病」 4.仍有自主能力的居家醫療照護整合計畫個案

預立醫療決定，從來不是放棄治療，而是在還清楚、還能選擇的時候，為自己的人生，預先留下安心的方向。





