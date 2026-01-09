104人力銀行大學品牌力排名 文藻奪外語學群私校冠軍

記者鍾和風/高雄報導

104人力銀行近日公布2026年「大學品牌力」排行榜，文藻外語大學在「最佳學群獎」項目中表現亮眼，拿下「外語學群」全國第2名、私立大學第1名，僅次於國立臺灣大學，展現文藻在外語培訓、跨域整合與國際接軌的卓越表現。

104人力銀行大學品牌力排名，文藻奪外語學群私校冠軍。(圖/文藻外語大學提供)

即將迎接創校60周年的文藻外語大學，長期以國際化為辦學核心，發展「語言＋專業」的跨域教學特色，引導學生將語文專長延伸至產業應用。近年更積極與台積電、日月光、ASML等高科技企業合作，開拓文藻學生進入半導體與科技產業的實習或就業機會。其中，德文系、英文系等外語科系學生，在實習場域憑藉語言優勢，在跨國團隊溝通、文件處理與跨文化協作上的表現亮眼，深獲企業肯定，成為文藻跨域人才培育的亮點。

面對AI浪潮與產業快速變動，文藻導入生成式AI融入教學，開設跨領域課程，並結合產業需求規劃課程模組與校外實習媒合機制，讓文科背景學生也能跨足科技產業，累積實務經驗，培育兼具語言力、科技素養與跨文化溝通能力的國際專業人才。

在國際交流方面，文藻提供多元的海外交換、雙聯學制與短期研修機會，每年皆有數百名學生前往歐美及亞洲的姊妹校進行深度交流。校內亦匯聚高比例外籍師資與境外生，打造多語、多元文化的學習環境。近三年在教育部「補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫（學海飛颺、學海惜珠）」中，累計獲得補助金額逾千萬元，名列全國私立科技大學第一，展現文藻推動國際移動力的具體成果。

