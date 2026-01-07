104大學品牌力調查公佈 高科大穩據全國前20名榜內

104人力銀行今(7)日公佈「2026大學品牌力」調查結果，國立高雄科技大學今年邁入合校第9年，穩定地維持整體排名在國前20大，職務能力、未來能力、學術聲望、產學力、研發力等多個指標更是展現進榜前十強的實力。整體評分下，高科大贏得學制標竿肯定，在技職體系居全國第3、區域第1。適逢學測將在下週登場，除呼應大學招生時事外，104更強調運用其平台掌握之產業數據，詳實呈現產業的人才需求條件，在少子化的挑戰下，希望協助大學更精準地掌握人才培育方向，不浪費任何一位珍貴的人力資源。

104資訊科技網路事業體總經理陳嵩榮(左)頒獎，高科大副校長李嘉紘(圖右)代表受獎。

根據104公布的調查結果，高科大在職務能力、未來能力、學術聲望、產學力、研發力等指標展現擠身全國前十大的優秀能力，這也呼應104歸納企業衡量的指標前四名高度權重指標，包含職務能力、未來能力、學群聘僱力、性格優勢。另外，高科大在產學力、研發力更是雙雙拿下全國第8的成績。今年調查結果高科大贏得學制標竿肯定，在技職體系居全國第3、區域第1，整體表現穩定。高科大副校長李嘉紘代表出席受獎，特別分享高科大鐵道中心、先進材料成型技術中心、半導體製程設備技術人才培育基地等亮點場域，展現高科大人才訓練、科技應用發展高度對應國家前瞻政策。

教育部次長朱俊彰出席品牌力調查公佈大會，呼應104呈現AI人才的未來趨勢。

104資訊科技總經理黃于純表示，透過公佈排行以及分析調查結果，希望提供教育部以及大學校院教育人員作為未來推動教育工作的參考，共同渡過AI帶來的衝擊以及人才轉型挑戰。教育部次長朱俊彰出席品牌力調查公佈大會，也特地呼應104的調查結果，支持共同協力讓高教人才更精確對焦國家社會的未來需求，朱俊彰也期待104多多對產業界推廣教育部整合的「TAICA臺灣大專院校人工智慧學程聯盟」所提供的訓練課程和認證制度，讓企業端的需求更進一步推高學生修習相關課程風氣。高科大是TAICA的第一期聯盟學校，未來聯盟將逐步擴張，最終全國大專院校學生均能受益。

2026大學品牌力調查結果7日公佈，集結全台各領域大學一同分享各校特色及人才願景。