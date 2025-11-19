104打開「32K薪水」職缺超多！網拿出徵才廣告 驚喊：28年前跟現在起薪一樣？

（記者張芸瑄／綜合報導）求職者最在意的，往往是「薪資是否與努力成正比」。近日有網友翻出一份民國86年的徵才廣告，驚覺當年企業開出的起薪竟已達「早班2萬7700元、晚班3萬1000元」，不僅無需經驗還附帶小費。對比現今物價與房價全面飆漲，卻仍有大量32K至35K的職缺，讓他忍不住感嘆：「現在這些工作，到底是誰在做？」

原PO在Dcard發文指出，這份86年的徵才廣告條件簡單，只需28歲以下、大專畢業、無經驗即可錄取，且當時薪資條件相當吸引人。他也對照了物價變化：脆麵從6元漲到10元、麵線糊從10元漲到25元、雞排從35元飆到70元；房價更誇張，中南部透天厝當年約100至200萬元，如今同地段已成1200萬元起跳的電梯別墅。

示意圖／現今物價與房價全面飆漲，卻仍有大量32K至35K的職缺。（擷取自 免費圖庫freepik）

「薪水幾乎沒變，物價卻翻了幾倍！」原PO直呼不可思議，並質疑：「那些32K、35K的工作都是誰在做？」

貼文引發大量共鳴，網友紛紛留言：「打開104，真的一堆32K職缺」、「我在中部行銷公司上班，薪水就32K」、「碩士畢業在台中起薪也只拿32K」、「我媽30年前當會計領3萬，我現在畢業第一份工作才28K」、「護理師在診所也差不多3萬出頭」。

也有網友感嘆物價實況早已失控，「新的電梯透天要1800萬起跳」、「雲林透天三樓要700到800萬」、「雞排哪裡還有70元？我家附近都賣到90了」，更有人直言，「中南部薪水真的凍漲太久了，30年前跟現在沒差多少。」

不少人認為，低薪現象反映的是台灣長期產業結構停滯、企業薪資制度僵化問題。「薪資不漲、房價狂飆」的落差，也讓年輕人對未來越來越無力感。

