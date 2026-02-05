104旅廚藝烹飪競賽 強化部隊士氣

記者李承勳／綜合報導

為提升單位整體伙食水準、精進伙房人員烹飪技術，陸軍步兵104旅昨日辦理「金廚獎」廚藝烹飪競賽，由旅長林上校主持，由各單位遴派伙房人員參賽，現場氣氛熱絡。參賽人員運用平日訓練成果，精心準備各式菜色，從食材挑選、烹調火候到擺盤呈現，皆展現專業與巧思，充分展現部隊伙食團隊的實力與用心。

林旅長肯定各單位的用心準備與專業表現，並勉勵伙房人員持續精進廚藝，提升部隊伙食品質，讓官兵吃得健康、吃得滿意，進而強化部隊整體士氣與戰力；最後嘉勉榮獲冠軍的步1營，綜合口味、營養、創意與整體表現評分後，深獲評審們一致肯定。

104旅辦理廚藝烹飪競賽，強化部隊士氣與戰力。（104旅提供）