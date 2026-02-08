104旅懇親揮毫活動 調適身心溫馨交流

記者簡廷哲／綜合報導

為迎接農曆新年，並關懷官兵及其家庭，陸軍104旅日前於營區內舉辦「年假懇親揮毫活動」，邀請官兵及眷屬共襄盛舉，透過傳統書法揮毫與溫馨互動，提前感受年節氣氛，展現部隊重視官兵家庭與人文關懷的一面。

活動現場安排書法揮毫體驗，由具書法專長人員書寫春聯與吉祥賀詞，內容涵蓋「平安」、「順遂」、「闔家安康」等新春祝福，官兵及眷屬踴躍參與，挑選喜愛的春聯，或親手提筆書寫，場面熱絡溫馨。藉由揮毫活動，不僅傳承中華傳統文化，也讓官兵在繁重訓練之餘獲得身心放鬆與調適。

旅長林上校表示，年假是官兵返鄉與家人團聚的重要時刻，透過先期辦理懇親活動與文化體驗的結合，讓官兵及眷屬感受部隊的關懷與支持，有助穩定官兵情緒、提升士氣與向心力。

104旅舉辦「年假懇親揮毫活動」，傳承中華傳統文化。（104旅提供）