104旅春節聯歡會 凝聚單位向心力

記者李承勳／綜合報導

為紓解官兵平日訓練壓力、凝聚部隊向心，陸軍步兵104旅日前辦理聯歡會，由旅長林上校主持，邀集各單位官兵及部外貴賓共同參與，透過摸彩及團康活動促進情誼交流，現場亦採自助式與烤肉方式，讓官兵在用餐交流中增進互動；並邀請排灣族名聲樂家胡待明蒞部獻唱，令現場氣氛熱絡，營造溫馨和諧的部隊氛圍。

林旅長於聯歡會中勉勵官兵，肯定各單位平時戮力戰訓、堅守崗位的辛勞付出，並提醒官兵在各項活動及休假期間，務必恪遵軍紀與安全規定，落實行車安全與自我管理，確保個人與部隊整體安全，以團結一致的精神，持續精進戰力，維護部隊榮譽。

104旅辦理聯歡會，凝聚單位向心力。（104旅提供）